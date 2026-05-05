JPMORGAN stuft AIR FRANCE-KLM auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Air France-KLM auf "Overweight" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Trotz übertroffener Erwartungen im erstenb Quartal kappte Analyst Harry J Gowers in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für das Gesamtjahr der französisch-niederländischen Fluggesellschaft. Die aktuell starken Nachfragetrends dürften ihm zufolge nicht reichen, um die gestiegenen Treibstoffkosten voll auszugleichen./ck/rob/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 23:52 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 23:52 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die AIR France - KLM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,63 % und einem Kurs von 8,99EUR auf Tradegate (05. Mai 2026, 08:52 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Harry J Gowers
Analysiertes Unternehmen: AIR FRANCE-KLM
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 15
Kursziel alt: 15
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Harry J Gowers
Analysiertes Unternehmen: AIR FRANCE-KLM
Aktieneinstufung neu: positiv
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