JPMORGAN stuft AIR FRANCE-KLM auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Air France-KLM auf "Overweight" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Trotz übertroffener Erwartungen im erstenb Quartal kappte Analyst Harry J Gowers in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für das Gesamtjahr der französisch-niederländischen Fluggesellschaft. Die aktuell starken Nachfragetrends dürften ihm zufolge nicht reichen, um die gestiegenen Treibstoffkosten voll auszugleichen./ck/rob/misVeröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 23:52 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AIR France - KLM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,63 % und einem Kurs von 8,99EUR auf Tradegate (05. Mai 2026, 08:52 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Harry J Gowers

Analysiertes Unternehmen: AIR FRANCE-KLM

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 15

Kursziel alt: 15

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

