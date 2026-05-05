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    AKTIE IM FOKUS

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    Fraport auf Trendsuche nach Zahlen - Zuletzt stärker

    Für Sie zusammengefasst
    • Kursschwankungen intraday zwischen 67,80 und 70,25
    • Analysten sehen soliden Jahresstart trotz Iran
    • Sommerflugplan verspricht Wachstum, Treibstofffrage
    AKTIE IM FOKUS - Fraport auf Trendsuche nach Zahlen - Zuletzt stärker
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von Fraport sind am Dienstagmorgen nach Zahlen auf der Handelsplattform Tradegate um ihren Vortagesschluss gependelt. Nach stärkerem Start mit Anstieg auf 70,25 Euro sanken sie bis auf 67,80 Euro, bevor sie sich zuletzt wieder dem Tageshoch näherten. Mit 69,90 Euro kosten sie nun gut ein Prozent mehr als tags zuvor auf Xetra.

    Analysten reagierten bisher ziemlich positiv auf die Geschäftszahlen. So sprach Guido Hoymann vom Bankhaus Metzler etwa von einem soliden Jahresstart trotz des Gegenwinds durch den Iran-Krieg. Der Sommerflugplan verspreche weiterhin leichtes Wachstum in Frankfurt, stehe aber freilich unter dem Vorbehalt der Treibstoffverfügbarkeit für die Airlines.

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Auch Elodie Rall von JPMorgan bleibt nach dem operativen Ergebnis über dem Konsens optimistisch. Mit größeren Änderungen der Markterwartungen rechnet sie zum gegenwärtigen Zeitpunkt allerdings aufgrund der unklaren Aussichten für die Branche nicht./ag/zb

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    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur JPMorgan Chase Aktie

    Die JPMorgan Chase Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 263,9 auf Tradegate (05. Mai 2026, 08:47 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der JPMorgan Chase Aktie um -0,72 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,25 %.

    Die Marktkapitalisierung von JPMorgan Chase bezifferte sich zuletzt auf 707,39 Mrd..

    JPMorgan Chase zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0400 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 366,25USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 320,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 391,00USD was eine Bandbreite von +21,19 %/+48,08 % bedeutet.




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