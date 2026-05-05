AKTIE IM FOKUS
Fraport auf Trendsuche nach Zahlen - Zuletzt stärker
- Kursschwankungen intraday zwischen 67,80 und 70,25
- Analysten sehen soliden Jahresstart trotz Iran
- Sommerflugplan verspricht Wachstum, Treibstofffrage
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von Fraport sind am Dienstagmorgen nach Zahlen auf der Handelsplattform Tradegate um ihren Vortagesschluss gependelt. Nach stärkerem Start mit Anstieg auf 70,25 Euro sanken sie bis auf 67,80 Euro, bevor sie sich zuletzt wieder dem Tageshoch näherten. Mit 69,90 Euro kosten sie nun gut ein Prozent mehr als tags zuvor auf Xetra.
Analysten reagierten bisher ziemlich positiv auf die Geschäftszahlen. So sprach Guido Hoymann vom Bankhaus Metzler etwa von einem soliden Jahresstart trotz des Gegenwinds durch den Iran-Krieg. Der Sommerflugplan verspreche weiterhin leichtes Wachstum in Frankfurt, stehe aber freilich unter dem Vorbehalt der Treibstoffverfügbarkeit für die Airlines.
Auch Elodie Rall von JPMorgan bleibt nach dem operativen Ergebnis über dem Konsens optimistisch. Mit größeren Änderungen der Markterwartungen rechnet sie zum gegenwärtigen Zeitpunkt allerdings aufgrund der unklaren Aussichten für die Branche nicht./ag/zb
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur JPMorgan Chase Aktie
Die JPMorgan Chase Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 263,9 auf Tradegate (05. Mai 2026, 08:47 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der JPMorgan Chase Aktie um -0,72 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,25 %.
Die Marktkapitalisierung von JPMorgan Chase bezifferte sich zuletzt auf 707,39 Mrd..
JPMorgan Chase zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0400 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 366,25USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 320,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 391,00USD was eine Bandbreite von +21,19 %/+48,08 % bedeutet.
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