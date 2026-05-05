136,70 Prozent p.a.!

Die angekündigte Erhöhung der US-Zölle auf Autoimporte aus Europa könnte für deutsche Hersteller mit erheblichen Kosten verbunden sein. US-Präsident Donald Trump hatte am vergangenen Freitag in einem Beitrag auf seiner Plattform „Truth Social“ eine Anhebung der Einfuhrabgaben auf Pkw und Lastkraftwagen aus der Europäischen Union von 15 auf 25 Prozent angedroht. Die Sorge vor zusätzlichen Belastungen für die Autoindustrie ist berechtigt. So kämpft die deutsche Autoindustrie bereits mit starker Konkurrenz in China und dem kostenintensiven Umstieg auf Elektromobilität. Die neuerliche Drohung führte beispielsweise dazu, dass der Aktienkurs von Volkswagen am gestrigen Montag mit 2,81 Prozent Kursverlust aus dem Handel ging. Sollte es zu einer Zollerhöhung kommen, seien Gewinnwarnungen zu erwarten.

Die Volkswagen-Aktie (VW) befand sich ab Mitte März 2021 in einem Abwärtstrend. In diesem Zeitraum hat das Papier etwa 62 Prozent an Wert verloren. Das Tief von 78,86 Euro wurde am 29. November 2024 erreicht. Seitdem hat der Kurs eine Seitwärtsrange gebildet, die von der Unterstützung bei 82,26 Euro und dem Widerstand bei 110,85 Euro umfasst wird. Innerhalb dieser Range fiel der Kurs zuletzt aufgrund des Bombardements Irans durch die USA und Israel an die untere Grenze bei 82,26 Euro. Aktuell ist der Kurs nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen und der Zolldrohung von Trump um knapp 5 Prozent auf 83,80 Euro gefallen. Es ist denkbar, dass der Kurs angesichts der beschriebenen Gemengelage erneut an Fahrt verliert und sich dem partiellen Tief bei 78,86 Euro nähert. Selbst wenn auf iranischem Gebiet eine Bodenoffensive beginnt, liegt der Schlüssel für die Kapitalmärkte in einer abgesicherten Straße von Hormus. Können dort aufgrund der Überlegenheit der USA die Transporte von Öl und Flüssigerdgas (LNG) wieder aufgenommen werden, sollte sich auch der Aktienkurs von VW weiter erholen. Ein Test des Widerstands bei 137,60 Euro in den kommenden 10,5 Wochen bis zum 17.07.2026 kann aus heutiger Sicht nahezu ausgeschlossen werden. Trotz aller Hiobsbotschaften für das Geschäft von VW verhält sich der Kurs erstaunlich resilient. Sollte der Kurs unter das Level bei 78,86 Euro fallen, entspricht dies der Unterschreitung des Tiefpunktes, welcher in der Pandemie am 20.03.2020 markiert wurde.

Volkswagen AG VZ. (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Mit einem Inline-Optionsschein, bezogen auf die Aktie der Volkswagen AG (FE3C3M), können risikofreudige Anleger einen maximalen Auszahlungsbetrag von 10,00 Euro erzielen. Dafür muss sich der Kurs bis einschließlich 17.07.2026 durchgehend innerhalb der für den Inline-Optionsschein maßgeblichen Spanne zwischen 70,00 Euro auf der Unterseite und 140,00 Euro auf der Oberseite bewegen. Gerechnet vom Stand des Scheins am 4. Mai 2026 um 20:00 Uhr (Briefkurs 7,83 Euro) würde dies einem annualisierten Kursgewinn von 136,70 Prozent entsprechen. Wird eine der beiden Knockout-Schwellen erreicht, tritt ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ein. Falls der Kurs unter den Supportbereich bei 71,32 Euro fällt oder über den Widerstand bei 137,60 Euro klettert, sollte zur Vermeidung eines Knockouts der vorzeitige Ausstieg aus der spekulativen Position erwogen werden. Der Preis des Inline-Optionsscheins reagiert während der Laufzeit darauf, ob die Wahrscheinlichkeit des Erreichens einer der beiden Schwellen zu- oder abnimmt.

Inline-Optionsschein auf die Volkswagen AG VZ. (Stand: 04.05.2026, 20:00 Uhr) Strategie für seitwärts gerichtete Kurse WKN: FE3C3M Typ: Inline-Optionsschein akt. Kurs: 7,63 / 7,83 Euro Emittent: Société Générale untere KO-Schwelle: 70,00 Euro Basiswert: Volkswagen AG Vz. obere KO-Schwelle: 140,00 Euro akt. Kurs Basiswert: 83,80 Euro Laufzeit: 17.07.2026 Kursziel: 10,00 Euro Kurschance: + 136,70 % p.a. Quelle: Société Générale

Interessenkonflikt

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