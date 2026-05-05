Union ist Partner, nicht Gegner

BERLIN (dpa-AFX) - Der SPD-Politiker Dirk Wiese hat den Willen seiner Partei bekräftigt, gemeinsam mit der Union die Koalition zum Erfolg zu führen. "Wir wollen, dass die Koalition erfolgreich ist. Wir wollen Reformen anpacken. Und ehrlicherweise: Wir müssen jetzt die Ärmel hochkrempeln", sagte der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion im ARD-"Morgenmagazin". Am Mittwoch ist Schwarz-Rot ein Jahr im Amt.

"Wir sind auch nicht zufrieden, wie es momentan läuft", räumte Wiese ein. Es habe zu viel "geruckelt" in jüngster Zeit. Wiese verglich die Legislaturperiode mit einem Marathonlauf. Auch dort gebe es zwischendurch mal Schwierigkeiten, am Ende wolle man aber erfolgreich sein.