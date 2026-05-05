GOLDMAN SACHS stuft RYANAIR HLDGS auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ryanair von 30 auf 28 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Patrick Creuset kappte am Montagnachmittag seine Ergebnisschätzungen für die irische Fluggesellschaft wegen höherer Kerosinkosten und Investitionen./ag/laVeröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 15:53 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,10 % und einem Kurs von 23,30EUR auf Tradegate (05. Mai 2026, 08:58 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Patrick Creuset

Analysiertes Unternehmen: RYANAIR HLDGS

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 28

Kursziel alt: 30

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

