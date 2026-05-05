GOLDMAN SACHS stuft RYANAIR HLDGS auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ryanair von 30 auf 28 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Patrick Creuset kappte am Montagnachmittag seine Ergebnisschätzungen für die irische Fluggesellschaft wegen höherer Kerosinkosten und Investitionen./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 15:53 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 15:53 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,10 % und einem Kurs von 23,30EUR auf Tradegate (05. Mai 2026, 08:58 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Patrick Creuset
Analysiertes Unternehmen: RYANAIR HLDGS
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 28
Kursziel alt: 30
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Patrick Creuset
Analysiertes Unternehmen: RYANAIR HLDGS
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 28
Kursziel alt: 30
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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