Konsumkredite legen zu - Autofinanzierung besonders gefragt

Besonders gefragt: Autofinanzierungen. Nach Angaben des Verbandes wurden im vergangenen Jahr etwa 1,2 Millionen Fahrzeuge hierzulande per Kredit finanziert, sowohl für private als auch für gewerbliche Nutzung.

FRANKFURT/BERLIN (dpa-AFX) - Für Konsum auf Pump haben sich Deutschlands Verbraucherinnen und Verbraucher im vergangenen Jahr mehr Kredite besorgt als ein Jahr zuvor. Auf 59,9 Milliarden Euro summierte sich das Neugeschäft der Kreditbanken in der Konsumfinanzierung, wie aus den Jahreszahlen des Bankenfachverbandes hervorgeht. Dies war eine Steigerung um zwei Prozent im Vergleich zu 2024.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die Investitionen von Unternehmen entwickelten sich insgesamt jedoch verhalten. Neue Kredite im Volumen von 13,9 Milliarden Euro für Maschinen, Fahrzeuge oder Spezialtechnik bedeutete binnen Jahresfrist ein Plus von gerade einmal 0,6 Prozent.

"Die schwache Investitionsdynamik ist kein Finanzierungsproblem, sondern ein Struktur- und Planbarkeitsproblem", sagt der Geschäftsführer des Bankenfachverbandes, Jens Loa. "Unternehmen investieren, wenn Absatz, Kosten und Regulierung kalkulierbar sind - nicht allein, wenn Finanzierung verfügbar ist."

Insgesamt vergaben die seinerzeit noch 48 Verbandsmitglieder im vergangenen Jahr neue Kredite im Volumen von 146,7 Milliarden Euro und damit 1,4 Prozent mehr als 2024. Ende Dezember 2025 hatten die Institute 240,6 Milliarden Euro an Verbraucher und Unternehmen verliehen./ben/DP/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,31 % und einem Kurs von 25,93 auf Tradegate (05. Mai 2026, 09:09 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um -2,87 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,97 %. Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 39,26 Mrd.. Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1200 %. Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von -2,77 %/+22,96 % bedeutet.



