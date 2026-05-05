🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCommerzbank AktievorwärtsNachrichten zu Commerzbank
    125 Aufrufe 125 0 Kommentare 0 Kommentare

    Konsumkredite legen zu - Autofinanzierung besonders gefragt

    Für Sie zusammengefasst
    • Neugeschäft Konsumfinanzierung 59,9 Milliarden Euro
    • Etwa 1,2 Millionen Fahrzeuge per Kredit finanziert
    • 48 Mitglieder vergaben 146,7 Milliarden neue Kredite
    Konsumkredite legen zu - Autofinanzierung besonders gefragt
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT/BERLIN (dpa-AFX) - Für Konsum auf Pump haben sich Deutschlands Verbraucherinnen und Verbraucher im vergangenen Jahr mehr Kredite besorgt als ein Jahr zuvor. Auf 59,9 Milliarden Euro summierte sich das Neugeschäft der Kreditbanken in der Konsumfinanzierung, wie aus den Jahreszahlen des Bankenfachverbandes hervorgeht. Dies war eine Steigerung um zwei Prozent im Vergleich zu 2024.

    Besonders gefragt: Autofinanzierungen. Nach Angaben des Verbandes wurden im vergangenen Jahr etwa 1,2 Millionen Fahrzeuge hierzulande per Kredit finanziert, sowohl für private als auch für gewerbliche Nutzung.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Commerzbank AG!
    Short
    36,16€
    Basispreis
    0,19
    Ask
    × 14,85
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    32,88€
    Basispreis
    0,24
    Ask
    × 14,51
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Investitionen von Unternehmen entwickelten sich insgesamt jedoch verhalten. Neue Kredite im Volumen von 13,9 Milliarden Euro für Maschinen, Fahrzeuge oder Spezialtechnik bedeutete binnen Jahresfrist ein Plus von gerade einmal 0,6 Prozent.

    "Die schwache Investitionsdynamik ist kein Finanzierungsproblem, sondern ein Struktur- und Planbarkeitsproblem", sagt der Geschäftsführer des Bankenfachverbandes, Jens Loa. "Unternehmen investieren, wenn Absatz, Kosten und Regulierung kalkulierbar sind - nicht allein, wenn Finanzierung verfügbar ist."

    Insgesamt vergaben die seinerzeit noch 48 Verbandsmitglieder im vergangenen Jahr neue Kredite im Volumen von 146,7 Milliarden Euro und damit 1,4 Prozent mehr als 2024. Ende Dezember 2025 hatten die Institute 240,6 Milliarden Euro an Verbraucher und Unternehmen verliehen./ben/DP/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie

    Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,31 % und einem Kurs von 25,93 auf Tradegate (05. Mai 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um -2,87 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,97 %.

    Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 39,26 Mrd..

    Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1200 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von -2,77 %/+22,96 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Commerzbank - CBK100 - DE000CBK1001

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Commerzbank. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die UniCredit-Übernahme und ihre Folgen für Kurs und Bewertung der Commerzbank: Ärger über fehlende Aufschlagsprämie (Investoren fordern ~40€), Diskussion zur Konsolidierungspflicht (IFRS 10 vs HGB), befürchtete CET1-Einbußen bei UniCredit (-200–-280 Basispunkte), mögliche Kursreaktionen durch Q1-Zahlen, Kapitalerhöhung als Aktientausch und kurzfristige Volatilität/Short-Attacken.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Commerzbank eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Konsumkredite legen zu - Autofinanzierung besonders gefragt Für Konsum auf Pump haben sich Deutschlands Verbraucherinnen und Verbraucher im vergangenen Jahr mehr Kredite besorgt als ein Jahr zuvor. Auf 59,9 Milliarden Euro summierte sich das Neugeschäft der Kreditbanken in der Konsumfinanzierung, wie aus den …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     