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    Tote und viele Verletzte nach russischen Angriffen in Ukraine

    Für Sie zusammengefasst
    • Vier Tote und 31 Verletzte im Gebiet Poltawa
    • Zwei Einsatzkräfte unter den Toten nach Angriff
    • Raketen und Drohnen trafen Industrie und Bahn
    Tote und viele Verletzte nach russischen Angriffen in Ukraine
    Foto: Siarhei - 356130783

    POLTAWA (dpa-AFX) - Kurz vor einer von Moskau und Kiew mit unterschiedlichem Beginn angekündigten Waffenruhe sind bei russischen Angriffen in der Ukraine mehrere Menschen getötet worden. Im zentralukrainischen Gebiet Poltawa seien vier Menschen ums Leben gekommen, schrieb Gouverneur Witali Djakiwnytsch bei Telegram. Weitere 31 Personen seien verletzt worden. Demnach gab es Einschläge an zwei Orten im Kreis Poltawa. Ein Industriebetrieb und eine Eisenbahninfrastruktur seien beschädigt worden. Russland habe die Region mit Raketen und Drohnen angegriffen.

    Der Zivilschutz teilte mit, dass unter den Toten zwei Einsatzkräfte seien. Nach einem ersten Angriff attackierte Russland den Einsatzort demnach ein zweites Mal. Unter den Verletzten sind demnach weitere 23 Rettungskräfte.

    Verletzt wurden nach Behördenangaben auch zwei Menschen im Gebiet Tschernihiw und drei in der Region um die Hauptstadt Kiew.

    Das russische Verteidigungsministerium hatte am Vorabend eine Waffenruhe am Freitag und Samstag zum Tag des Sieges am 9. Mai angekündigt. Kiew reagierte darauf überraschend mit der Ankündigung einer Waffenruhe beginnend bereits in der Nacht zu Mittwoch 0.00 Uhr (23.00 Uhr MESZ). Russland feiert traditionell am 9. Mai den Sieg der Sowjetunion über Nazi-Deutschland./ksr/DP/stk





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