First Hydrogen stellt ein Team für die Entwicklung fortschrittlicher Robotik und unbemannter Bodenfahrzeuge (UGV) zusammen

VANCOUVER, BC, 5. Mai 2026 / IRW-Press / First Hydrogen Corp. („FIRST HYDROGEN“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: FHYD) (OTC: FHYDF) (FWB: FIT) freut sich, einen aktuellen Überblick über die technischen und kommerziellen Kompetenzen zu geben, die die Initiative des Unternehmens im Bereich unbemannter Bodenfahrzeuge („UGV“) unterstützen.

First Hydrogen arbeitet mit einem multidisziplinären, hochqualifizierten und erfahrenen Team aus leitenden technischen Spezialisten, Erfindern, Betreibern und Kommerzialisierungsspezialisten zusammen, die über Erfahrung in den Bereichen Robotik, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Automobilindustrie, Industrieautomatisierung und Systeme für saubere Energien verfügen. Zum gemeinsamen Hintergrund der Gruppe zählen die Konstruktion und Entwicklung von mobilen Robotern, Roboterarmen, unbemannten Luft- und Bodenfahrzeugen sowie unbemannten vierbeinigen Robotern, hochrealistischen Simulatoren, Industrieautomatisierungssystemen und fortschrittlichen elektromechanischen Antriebssträngen.

Das Entwicklungsteam verfügt über umfassende Kompetenzen in den Bereichen mechanische Konstruktion, elektrische Systeme, eingebettete Software, Bewegungssteuerung, Systemintegration, Prototypenbau, Validierung und Fertigung. Diese Erfahrung ist unmittelbar relevant für das Ziel des Unternehmens, robuste Mehrzweckdrohnen und autonome Fahrzeuge zu entwickeln, die mit fortschrittlichen geländetauglichen Federungssystemen ausgestattet und für anspruchsvolle Einsatzumgebungen konzipiert sind, unter anderem Verteidigungsunterstützung, Industrieautomatisierung, kritische Infrastruktur, Logistik und Anwendungen für abgelegene Standorte.

Zu den wichtigsten Stärken und taktischen Vorteilen der Gruppe zählt ihre langjährige Innovationskraft in den Bereichen Robotik und hochleistungsfähige mechanische und elektromechanische Systeme. Ihre gemeinsame Erfahrung umfasst fortschrittliche Stellantriebe, Elektromotoren mit hoher Drehmomentdichte, Antriebsstränge der nächsten Generation, Wasserstoffkompressoren, Unterstützungssysteme für Brennstoffzellen, Pumpen und energieeffiziente mechanische Architekturen. Die Gruppe verfügt zudem über ein bedeutendes Portfolio an geistigem Eigentum, unter anderem mehr als hundert Patente, die zu verschiedenen Zeitpunkten in verwandten Technologiebereichen erteilt wurden, und neue bahnbrechende Patente für Stellantriebe mit Schwerpunkt auf Robotik.