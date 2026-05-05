LPKF Laser & Electronics Aktie mit deutlichem Rücksetzer - 05.05.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die LPKF Laser & Electronics Aktie. Sie fällt um -5,71 % auf 19,800€. Nach dem gestrigen Anstieg von +17,32 %, geht es heute bei der LPKF Laser & Electronics Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

LPKF Laser & Electronics entwickelt laserbasierte Systeme für die Leiterplatten-, Halbleiter- und Mikromaterialbearbeitung. Kernprodukte: Laser-Direktstrukturierung, Schneid- und Bohranlagen, LDS- und Glasbearbeitungssysteme. Nischenplayer mit Technologiefokus, global aktiv. Wichtige Wettbewerber: Trumpf, Jenoptik, Han’s Laser. USP: hohe Präzision, patentierte LDS-Technologie, Spezialisierung auf High-End-Mikrobearbeitung.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von LPKF Laser & Electronics in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +189,22 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die LPKF Laser & Electronics Aktie damit um +26,19 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +215,48 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von LPKF Laser & Electronics +275,89 % gewonnen.

LPKF Laser & Electronics Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +26,19 % 1 Monat +215,48 % 3 Monate +189,22 % 1 Jahr +162,38 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur LPKF Laser & Electronics Aktie

Stand: 05.05.2026, 09:11 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Übernahmefantasien zu LPKF und deren Auswirkungen auf Kurs und Bewertung. Diskutiert wird ein möglicher LIDE-Monopol in der Glassubstrat-Lieferkette und eine Akquisition als Lösung; Kursziele um 25 € tauchen auf. Technische Impulse kommen von UV-Lichtleiter-Entwicklungen und Glaskomponenten für Quantencomputer; Serienproduktion könnte Trigger sein. Als Gegenpol gilt ein fairer Wert von ca. 6 €, Stimmung bleibt volatil.

Informationen zur LPKF Laser & Electronics Aktie

Es gibt 24 Mio. LPKF Laser & Electronics Aktien. Damit ist das Unternehmen 519,33 Mio. € wert.

Die LPKF Laser-Aktie ist gestern um über +27% auf 21,10 € gestiegen und setzt damit ihren Trend fort. Nun stellt sich die Frage, ob die Rallye anhält oder Gewinnmitnahmen einsetzen werden. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende Chartanalyse. Chartanalyse zur LPKF Laser & Electronics SE-Aktie Der Kurs der LPKF […] The post LPKF Laser-Aktie mit +27% Rallye – wie weit geht es noch? first appeared on sharedeals.de.

Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Antimony Resources Corp. Der eskalierende Konflikt im Nahen Osten wirkt wie ein Brandbeschleuniger für die ohnehin fragilen Lieferketten weltweit und rückt kritische Rohstoffe abrupt ins Zentrum der …

Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert, unterliegt Transparenzpflichten gemäß EU-Leerverkaufsverordnung. Ab einer Netto-Leerverkaufsposition von 0,5 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals muss eine Veröffentlichung im …

So schlagen sich die Wettbewerber von LPKF Laser & Electronics

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,99 %. KLA Corporation notiert im Plus, mit +0,67 %. Jenoptik notiert im Plus, mit +0,77 %.

LPKF Laser & Electronics Aktie jetzt kaufen?

Ob die LPKF Laser & Electronics Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur LPKF Laser & Electronics Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.