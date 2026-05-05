Vault Strategic notiert nun am OTCIDTM unter dem Kürzel „KNXFF“ und verfügt über DTC-Zulassung

Vancouver, British Columbia – 5. Mai 2026 / IRW-Press / Vault Strategic Mining Corp. (TSXV:KNOX) (OTCID:KNXFF) (FWB:M850) („VAULT“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen vom OTC Pink Market an den von der OTC Markets Group Inc. betriebenen OTCIDTM Market gewechselt ist.

Abbildung 1. Vault freut sich, seine Notierung am OTCID Market bekannt zu geben

Der OTCID Market richtet sich an Unternehmen, die sich zur Einhaltung erweiterter Offenlegungsstandards verpflichten, wie etwa aktuelle Finanzberichterstattung, Managementzertifizierungen und verifizierte Aktualisierungen des Unternehmensprofils. Dieses erhöhte Niveau an Transparenz stärkt das Vertrauen der Anleger und erweitert den Zugang zu institutionellen und privaten Anlegern, die hohe Offenlegungsstandards voraussetzen. Nach Auffassung von Vault festigt dieser Wechsel sein anhaltendes Engagement für Transparenz und solide Corporate Governance.

Quinn Field-Dyte, CEO und Direktor, sagt dazu: „Die Notierung am OTCID ist ein logischer Schritt für Vault. Uns wurde bewusst, dass wir die Art und Weise, wie wir unsere Story verbreiten, erweitern mussten – insbesondere da das Interesse an unserem Portfolio historischer Minen in den USA zunimmt. Wir halten diese Notierung für einen wichtigen Schritt, um eine breitere Anlegerbasis anzusprechen und unsere Wachstumsstrategie zu fördern.“

Wie bereits am 21. Oktober 2025 bekannt gegeben, sind die Aktien des Unternehmens für das elektronische Clearing und Settlement in den Vereinigten Staaten durch die Depository Trust Company („DTC“) zugelassen. Die DTC-Zulassung rationalisiert den elektronischen Handelsprozess für US-Anleger, indem sie ein schnelleres und effizienteres Clearing und Settlement der Stammaktien des Unternehmens im Rahmen des US-Finanzsystems ermöglicht.

Über Vault Strategic Mining Corp.

Vault Strategic Mining Corp. ist ein nordamerikanisches Rohstoffunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Weiterentwicklung strategischer und kritischer Mineralprojekte in erstklassigen Bergbaugebieten konzentriert. Das Unternehmen legt den Schwerpunkt auf historische und wenig erkundete Assets mit Wertsteigerungspotenzial durch moderne Exploration und eine disziplinierte Erschließung. Anleger und Stakeholder werden dazu angehalten, dem Unternehmen auf LinkedIn und X.com zu folgen und sich unter https://vaultstrategic.com/ für den Newsletter eintragen zu lassen.