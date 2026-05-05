JPMORGAN stuft NOVARTIS AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novartis auf "Overweight" mit einem Kursziel von 135 Franken belassen. Analyst Richard Vosser senkte nach dem Bericht zum ersten Quartal in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Prognosen für den Umsatz und das Kerngeschäft des Pharmaherstellers bis 2030 leicht. Sein sich bis Juni 2027 erstreckendes Kursziel bestätigte er indes. Es sei angesichts eines erwarteten jährlichem Ergebniswachstums je Aktie von 7 Prozent zwischen 2027 und 2030 im Pharmageschäft sowie des Potenzials der Pipeline gerechtfertigt, schrieb Vosser./ck/rob/misVeröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 21:34 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,17 % und einem Kurs von 125,0EUR auf Lang & Schwarz (05. Mai 2026, 09:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: NOVARTIS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 135

Kursziel alt: 135

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A

