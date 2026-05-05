JPMORGAN stuft SANOFI auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi nach dem Quartalsbericht des Pharmakonzerns auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Die Ziele für 2026 seien gut untermauert, schrieb Richard Vosser in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Fokus der Anleger dürfte aber vor allem weiter auf der strategischen Ausrichtung des Konzerns durch die neue Vorstandschefin Belen Garijo liegen./ck/rob/misVeröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 21:22 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,63 % und einem Kurs von 74,60EUR auf Tradegate (05. Mai 2026, 09:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: SANOFI

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 95

Kursziel alt: 95

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

