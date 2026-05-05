Rheinmetall verliert an Grip – ist das der Beginn eines größeren Problems?

Operativ bleibt das Bild gemischt. Der Umsatz stieg in den ersten drei Monaten zwar um 7,7 Prozent auf 1,94 Milliarden Euro, lag damit jedoch deutlich unter den Analystenschätzungen von rund 2,3 Milliarden Euro. Auch das operative Ergebnis blieb hinter den Erwartungen zurück, obwohl es im Jahresvergleich auf 224 Millionen Euro zulegte. Die operative Marge verbesserte sich auf 11,6 Prozent und traf damit immerhin die Prognosen.

Die vorläufigen Zahlen von Rheinmetall zum ersten Quartal sorgen am Markt für eine gemischte Reaktion. Nach anfänglichen Verlusten drehten die Aktien auf Tradegate ins Plus und legten zuletzt um 2,8 Prozent zu.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Analysten sehen die Enttäuschung vor allem im Kontext von Timingeffekten. Verzögerte Auslieferungen, Produktionsanläufe und hohe Vergleichswerte aus dem Vorjahr hätten den Jahresstart belastet. Entsprechend rechnen Experten damit, dass sich das Wachstum bereits im zweiten Quartal deutlich beschleunigt. So erwartet das Unternehmen selbst steigende Auslieferungen im Bereich Waffen und Munition, unter anderem durch den Produktionsstart im spanischen Murcia sowie die Übergabe vorproduzierter Militärfahrzeuge.

Trotz des schwächeren Auftakts bestätigte Rheinmetall seine Prognose für das Gesamtjahr. Der Konzern rechnet weiterhin mit einem Umsatzwachstum von 40 bis 45 Prozent auf bis zu 14,5 Milliarden Euro sowie einer operativen Marge von rund 19 Prozent. Der Auftragsbestand bleibt mit rund 73 Milliarden Euro auf Rekordniveau und unterstreicht die strukturell hohe Nachfrage nach Rüstungsgütern.

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Dennoch hat sich die Wahrnehmung am Markt verändert. "Unserer Einschätzung nach konzentrieren sich die Anleger nun wesentlich stärker auf die operative Umsetzung bei Rheinmetall als noch im Zeitraum 2022 bis 23, weshalb die Vorveröffentlichung einige Investoren beunruhigen könnte", schrieben die Analysten von JPMorgan. Auch Barclays ging zunächst von einer negativen Kursreaktion aus, betonte jedoch, dass kein grundlegendes Problem vorliege.

Für zusätzliche Unsicherheit sorgte zudem ein negativer Free Cashflow im ersten Quartal, der die Stimmung belastete. Gleichzeitig bleiben die längerfristigen Perspektiven intakt, gestützt durch den hohen Auftragsbestand und die steigenden Verteidigungsausgaben in Europa. Entscheidend wird nun, ob Rheinmetall im weiteren Jahresverlauf die erwartete Beschleunigung tatsächlich liefern kann. Die vollständigen Quartalszahlen will das Unternehmen am Donnerstag vorlegen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,00 % und einem Kurs von 1.425EUR auf Tradegate (05. Mai 2026, 10:14 Uhr) gehandelt.





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