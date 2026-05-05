JPMorgan belässt HSBC auf 'Neutral' - Ziel 1360 Pence

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HSBC Holdings Aktie

Die HSBC Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,53 % und einem Kurs von 14,94 auf Tradegate (05. Mai 2026, 09:18 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HSBC Holdings Aktie um -3,26 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,09 %.

Die Marktkapitalisierung von HSBC Holdings bezifferte sich zuletzt auf 254,99 Mrd..

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 198,33GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 1.675,00GBP was eine Bandbreite von -25,78 %/+11.202,29 % bedeutet.