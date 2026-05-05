ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt HSBC auf 'Neutral' - Ziel 1360 Pence
- JPMorgan belässt HSBC auf Neutral mit 1360 Pence
- Starke Gebühren treffen auf höhere Abschreibungen
- JPMorgan sieht keine größeren Konsensänderungen
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für HSBC nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1360 Pence belassen. Das erste Quartal der britischen Bank mache einen gemischten Eindruck, schrieb Kian Abouhossein in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Einer starken Gebührenentwicklung stünden höhere Wertberichtigungen gegenüber. Er rechnet nicht mit größeren Anpassungen am Analystenkonsens./rob/tih/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 06:26 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 06:28 / BST
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HSBC Holdings Aktie
Die HSBC Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,53 % und einem Kurs von 14,94 auf Tradegate (05. Mai 2026, 09:18 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HSBC Holdings Aktie um -3,26 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,09 %.
Die Marktkapitalisierung von HSBC Holdings bezifferte sich zuletzt auf 254,99 Mrd..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 198,33GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 1.675,00GBP was eine Bandbreite von -25,78 %/+11.202,29 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 1360 Euro
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