Mütter deutlich seltener berufstätig als Väter - kaum Wandel

WIESBADEN (dpa-AFX) - Mütter von kleinen Kindern übernehmen mehr Sorgearbeit und sind deutlich seltener berufstätig als Väter in derselben Familiensituation. 2025 ging weniger als die Hälfte der Mütter (39,7 Prozent) mit mindestens einem Kind unter drei Jahren einer Erwerbsarbeit nach, wie das Statistische Bundesamt zum Muttertag am 10. Mai mitteilt. Bei Vätern, die mit einem oder mehr Kindern unter drei Jahren im Haushalt lebten, war die Erwerbstätigenquote mit 88,7 Prozent mehr als doppelt so hoch.

Mütter von unter Dreijährigen sind allerdings etwas häufiger erwerbstätig als noch vor zehn Jahren: 2015 hatte die Erwerbstätigenquote bei 36 Prozent gelegen. Bei den Vätern hat sich in dem Zeitraum kaum etwas geändert: Bei ihnen lag die Erwerbstätigenquote bei 89,5 Prozent im Jahr 2015, geht aus den Daten hervor, die auf dem Mikrozensus beruhen.