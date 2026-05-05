JPMORGAN stuft Scout24 auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Scout24 vor dem Kapitalmarkttag am 12. Mai auf "Overweight" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Analyst Marcus Diebel sieht in der anstehende Veranstaltung das erste bedeutende strategische und finanzielle Update eines großen europäischen Online-Kleinanzeigenmarktplatzes seit der jüngsten KI-bedingten Neubewertung des Sektors. Der Kapitalmarkttag dürfte die Erfolgsbilanz von Scout24 unterstreichen, mit besonderem Fokus auf Produktverbesserungen und tiefere Integration in Kunden-Workflows, da die Abhängigkeit von Produkten und Dienstleistungen der Konzerngruppe zunehme, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Diebel hofft zudem auf eine fundiertere Darstellung zu KI, die sich auf Produkteinführungen, KI-gestützte Effizienzsteigerungen und ein steigendes Wertversprechen für Makler, Hausbesitzer und Mieter konzentriert./ck/rob/misVeröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 19:07 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,45 % und einem Kurs von 71,90EUR auf Tradegate (05. Mai 2026, 09:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Marcus Diebel

Analysiertes Unternehmen: Scout24

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 83

Kursziel alt: 83

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 83,00 € , was eine Steigerung von +17,31% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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