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    JPMORGAN stuft AMS-Osram auf 'Underweight'

    JPMORGAN stuft AMS-Osram auf 'Underweight'
    Foto: Siarhei - 356130783
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat AMS-Osram vor den am 7. Mai erwarteten Zahlen zum ersten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 5,45 Franken belassen. Analyst Craig A McDowell verglich in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzungen mit den Konsensschätzungen von Vara Research. Mit Blick auf das Auftaktviertel 2026 befinde er sich weitgehend im Einklang mit dem Konsens, was den Umsatz und die bereinigte operative Ergebnismarge betreffe und liege knapp über dem Mittelwert der vom Anbieter von Licht- und Sensorlösungen gegebenen Prognosen. Seine Schätzungen für Umsatz und Ergebnis der Jahre 2026 bis 2028 dagegen lägen unter dem Konsens, der seines Erachtens die Auswirkungen von Veräußerungen und anderen Belastungen für den Gewinn falsch einschätzt./ck/rob/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2026 / 13:28 / BST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 00:15 / BST


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die ams-OSRAM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,33 % und einem Kurs von 13,05EUR auf Tradegate (05. Mai 2026, 09:15 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Craig A McDowell
    Analysiertes Unternehmen: AMS-Osram
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 5,45
    Kursziel alt: 5,45
    Währung: CHF
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 5,95, was einem Rückgang von -54,85% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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