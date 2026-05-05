VW-Tochter
Audis Gewinne schrumpfen immer weiter
- Audi erzielt deutlich geringeren Gewinn 559 Mio
- US-Zölle belasten Audi mit hunderten Millionen
- China-Geschäft schrumpft von 170 auf 28 Mio
INGOLSTADT (dpa-AFX) - Audi macht immer weniger Gewinn. Im ersten Quartal verdiente der zu VW gehörende Teilkonzern nach Steuern 559 Millionen Euro, wie er am Dienstag mitteilte. Das waren gut 11 Prozent weniger und der vierte Rückgang in einem ersten Quartal in Folge. Zum Vergleich: In den ersten drei Monaten des Jahres 2022 hatte Audi noch 2,9 Milliarden nach Steuern verdient.
Seither hat sich für die ganze Autoindustrie der Wind gedreht und er bläst auch Audi kalt ins Gesicht: Die US-Zölle sorgten für eine Belastung im niedrigen dreistelligen Millionenbereich, wie Finanzchef Jürgen Rittersberger sagte. Und wie sich die neuesten Ankündigungen von US-Präsident Donald Trump auswirken, kann das Unternehmen noch nicht sagen. Immerhin: Ohne die US-Zölle hätte es laut Rittersberger im ersten Quartal für ein Gewinnwachstum vor Steuern gereicht.
China-Ergebnis schrumpft
Das andere Dauerproblem für Audi ist China. Dort verdiente der Konzern sehr viel weniger. Das China-Geschäft, das Audi im Finanzergebnis verbucht, trug dort nur noch 28 Millionen Euro bei. Vor einem Jahr waren es noch 170 Millionen. Hier leidet Audi, wie alle deutschen Hersteller, unter dem sehr harten Wettbewerb auf dem chinesischen Markt. Zudem fiel Förderung für Elektroautos weg, was zu Kaufzurückhaltung führte. Audi bekam darüber hinaus auch noch den Modellwechsel beim wichtigen A6 zu spüren, wie Rittersberger sagte. Hier sei im Laufe des Jahres aber eine Verbesserung zu erwarten.
Dazu soll auch Audis für China entwickelte Wortmarke ohne die berühmten vier Ringe beitragen. Hier wird im Laufe des Jahres das zweite Modell eingeführt.
Auch beim Umsatz musste Audi Federn lassen. Er sank von 15,4 auf 14,2 Milliarden Euro. Alle Zahlen beziehen sich auf den Audi-Konzern, zu dem neben der Kernmarke auch Bentley und Lamborghini gehören.
Erheblichen Handlungsdruck
"Unsere Ergebnisentwicklung zeigt klar, dass wir erheblichen Handlungsdruck haben", sagt Rittersberger. Deswegen treibe man Kosten- und Effizienzmaßnahmen weiter voran. Im ganzen VW-Konzern wird derzeit darüber diskutiert, wie weiter gespart werden kann.
Natürlich prüfe man permanent, wo es weitere Einsparmöglichkeiten gebe, sagt Rittersberger darauf angesprochen. Man habe bei Audi aber schon "wirklich viel" umgesetzt. Zum Werk Neckarsulm, über das es zuletzt Spekulationen gab, sagte er, es sei ein "ganz entscheidendes Werk" für Audi. Zudem modern, gut aufgestellt und ausgelastet./ruc/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,24 % und einem Kurs von 83,90 auf Tradegate (05. Mai 2026, 09:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -3,55 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,75 %.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 17,42 Mrd..
Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,8300 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 114,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 131,00EUR was eine Bandbreite von +6,91 %/+55,62 % bedeutet.
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Potenzial durch neue Modelle
VW setzt stark auf das neue Portfolio, um den Effekt zu maximieren:
ID. Polo & ID.3 Neo, ID Cross: Günstigere Einstiegsmodelle (wie der ID. Polo für unter 25.000 € vor Förderung) könnten den "2009-Moment" am ehesten wiederholen.
Volllektrische Modelle (BEV)
- Volkswagen:
- ID.3 (Pure, Pro, Pro S, GTX)
- ID.4 / ID.4 GTX
- ID.5 / ID.5 GTX
- ID.7 / ID.7 Tourer (inkl. GTX-Varianten)
- ID.Buzz (Pro, GTX, Cargo)
- ID. Polo: Verkaufsstart Frühjahr 2026
- ID. Cross: Kompakter E-SUV, Marktstart im Herbst 2026
- ID. Everyone: Geplantes Einstiegsmodell für 2026
- Audi:
- Q4 e-tron / Q4 Sportback e-tron
- Q6 e-tron / Q6 Sportback e-tron
- Q8 e-tron / Q8 Sportback e-tron
- A6 e-tron / S6 e-tron (Sportback und Avant)
- e-tron GT / RS e-tron GT
- Škoda:
- Enyaq / Enyaq Coupé
- Elroq: Neuer kompakter E-SUV
- Epiq: Markteinführung für 2026 geplant
- CUPRA:
- Born / Born VZ
- Tavascan
- Raval: Kleinstwagen-Stromer, Start 2026
- Porsche:
- Taycan (alle Derivate)
- Macan Electric
2. Plug-in-Hybride (PHEV)
Förderfähig für Zulassungen zwischen dem 1. Januar 2026 und dem 30. Juni 2027, sofern sie entweder mindestens 80 km elektrische Reichweite besitzen oder maximal 60 g/km (CO_{2}) ausstoßen. [https://www.bundesumweltministerium.de/foerderung/fragen-und-antworten-zur-e-auto-foerderung, https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/elektromobilitaet/elektroauto/foerderung-elektroautos/]
- Volkswagen:
- Golf eHybrid & Golf GTE
- Passat eHybrid
- Tiguan eHybrid
- Tayron eHybrid
- Touareg eHybrid / Touareg R
- Caddy eHybrid
- Multivan eHybrid
- Audi (TFSI e Modelle):
- A3 Sportback TFSI e
- A5 TFSI e
- A6 TFSI e (Limousine & Avant)
- Q3 / Q3 Sportback TFSI e
- Q5 / Q5 Sportback TFSI e
- Q7 & Q8 TFSI e
- Škoda (iV Modelle):
- Octavia iV / Octavia Combi iV
- Superb iV / Superb Combi iV
- Kodiaq iV
- CUPRA & SEAT:
- CUPRA Leon & Leon Sportstourer e-HYBRID
- CUPRA Formentor e-HYBRID
- CUPRA Terramar e-HYBRID
- SEAT Leon & Leon Sportstourer e-HYBRID
- Porsche (E-Hybrid Modelle):
- Cayenne E-Hybrid
- Panamera E-Hybrid
Ich finde es richtig, dass der Kanzler mal klare Kante gezeigt hat. Jeder kennt doch solche unverschämten Menschen aus seinem Umfeld, sei es als Schüler oder Mitarbeiter eines Unternehmens. Wenn man immer nur klein beigibt, werden diese Menschen nur noch unverschämter und alles wird nur noch schlimmer. Aber mit verbaler Gegenwehr kann man diese Menschen schnell zur Räson bringen. Denn im Grunde handelt es sich dabei um innerlich sehr schwache Menschen.