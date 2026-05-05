Aktien Frankfurt Eröffnung
Dax etwas höher über 24.000 Punkte - FMC rutschen ab
- Dax stabilisiert sich über 24.000 Punkten am Dienstag
- Fresenius Medical Care-Aktien fallen fast zehn Prozent
- US-Projekt Freiheit will Straße von Hormus wieder öffnen
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem schwachen Wochenstart versucht sich der Dax am Dienstag über der runden Marke von 24.000 Punkten zu stabilisieren. Wenige Minuten nach der Eröffnung auf Xetra legte der deutsche Leitindex um 0,34 Prozent auf 24.074 Punkte zu. Die Aktien des Dialyseanbieters Fresenius Medical Care (FMC) sackten nach Quartalszahlen anfangs um fast 10 Prozent ab, dämmten das Minus dann etwas ein.
Für den MDax mit den mittelgroßen Werten ging es um 0,73 Prozent auf 30.668 Zähler hinauf. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,5 Prozent.
Im Nahost-Krieg gibt es eher Zeichen der Eskalation statt Entspannung. Das von den USA initiierte "Projekt Freiheit" zielt darauf ab, die Straße von Hormus wieder für die Schifffahrt freizumachen. Irans Außenminister bezeichnete es auf der Plattform X als "Projekt Sackgasse". Die Ölpreise bleiben auf hohem Niveau./ajx/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Medical Care Aktie
Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,54 % und einem Kurs von 37,02 auf Tradegate (05. Mai 2026, 09:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Medical Care Aktie um -9,59 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,47 %.
Die Marktkapitalisierung von Fresenius Medical Care bezifferte sich zuletzt auf 10,91 Mrd..
Fresenius Medical Care zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9100 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 46,00EUR was eine Bandbreite von -13,49 %/+24,36 % bedeutet.
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Meine Tradingidee , 05.05.2026
Gestern Abend:
Jetzt müsste es aber auch wirklich jeder verstanden haben ... Bild: //img.wallstreet-online.de/smilies/smile.gif