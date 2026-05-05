JEFFERIES stuft Schaeffler auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schaeffler nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 10,45 Euro belassen. Der Auto- und Industriezulieferer habe im ersten Quartal die Erwartungen leicht übertroffen, schrieb Vanessa Jeffriess in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Das Unternehmen mache in allen Bereichen gute Fortschritte und sei gut gerüstet, um in unsicheren Zeiten zu bestehen./rob/tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 02:20 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 02:20 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,43 % und einem Kurs von 8,15EUR auf Tradegate (05. Mai 2026, 09:23 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Vanessa Jeffriess

Analysiertes Unternehmen: Schaeffler

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 10,45

Kursziel alt: 10,45

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 10,45 € , was eine Steigerung von +24,55% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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