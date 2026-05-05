🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSpringer Nature AktievorwärtsNachrichten zu Springer Nature

    Besonders beachtet!

    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    Springer Nature Aktie weiter im Aufwärtstrend - 05.05.2026

    Am 05.05.2026 ist die Springer Nature Aktie, bisher, um +8,18 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Springer Nature Aktie.

    Besonders beachtet! - Springer Nature Aktie weiter im Aufwärtstrend - 05.05.2026
    Foto: Sven BÃhren - stock.adobe.com

    Springer Nature ist ein führender wissenschaftlicher Verlag, der Bücher, Zeitschriften und digitale Plattformen anbietet. Mit einer starken Marktstellung konkurriert es mit Elsevier und Wiley. Das Unternehmen hebt sich durch seine Open-Access-Initiativen und Markenpräsenz ab.

    Wie hat sich die Springer Nature-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Die Springer Nature Aktie kann am heutigen Handelstag um +8,18 % auf 21,825 zulegen. Das sind +1,650  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,46 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Springer Nature Aktie. Nach einem Plus von +2,46 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 21,825, mit einem Plus von +8,18 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Springer Nature investiert war, konnte einen Gewinn von +35,36 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche ist die Springer Nature Aktie damit um +11,59 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +28,57 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +15,51 % gewonnen.

    Während Springer Nature heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,90 %. Damit gehört Springer Nature heute zu den auffälligeren Werten.

    Springer Nature Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +11,59 %
    1 Monat +28,57 %
    3 Monate +35,36 %
    1 Jahr +16,56 %
    Stand: 05.05.2026, 09:30 Uhr

    Informationen zur Springer Nature Aktie

    Es gibt 199 Mio. Springer Nature Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,30 Mrd.EUR € wert.

    Springer Nature mit leichtem Umsatzwachstum - Jahresprognose bestätigt


    Der Wissenschaftsverlag Springer Nature hat seinen Umsatz im ersten Quartal wegen negativer Wechselkurseffekte nur leicht gesteigert, die Erwartungen aber übertroffen. Gestützt wurde das Wachstum vom Resarch-Segment. Der Erlös stieg im Vergleich …

    Robust Business Performance Persists into 2026


    Springer Nature entered 2026 with strong momentum, posting solid revenue and profit growth as its research portfolio and open access strategy continued to accelerate performance.

    Starke organische Geschäftsentwicklung setzt sich 2026 fort


    Springer Nature startet 2026 mit starkem Rückenwind: dynamisches Wachstum, mehr Open-Access-Publikationen, höherer Cashflow und sinkende Verschuldung prägen das erste Quartal.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Springer Nature

    Wolters Kluwer, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,45 %. RELX notiert im Plus, mit +1,80 %.

    Springer Nature Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Springer Nature Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Springer Nature Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Springer Nature

    +7,65 %
    +11,45 %
    +26,29 %
    +34,97 %
    +17,71 %
    -5,22 %
    ISIN:DE000SPG1003WKN:SPG100
    Springer Nature direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Springer Nature Aktie weiter im Aufwärtstrend - 05.05.2026 Am 05.05.2026 ist die Springer Nature Aktie, bisher, um +8,18 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Springer Nature Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     