Springer Nature Aktie weiter im Aufwärtstrend - 05.05.2026

Die Springer Nature Aktie kann am heutigen Handelstag um +8,18 % auf 21,825€ zulegen. Das sind +1,650 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,46 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Springer Nature Aktie. Nach einem Plus von +2,46 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 21,825€, mit einem Plus von +8,18 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Springer Nature ist ein führender wissenschaftlicher Verlag, der Bücher, Zeitschriften und digitale Plattformen anbietet. Mit einer starken Marktstellung konkurriert es mit Elsevier und Wiley. Das Unternehmen hebt sich durch seine Open-Access-Initiativen und Markenpräsenz ab.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Springer Nature investiert war, konnte einen Gewinn von +35,36 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die Springer Nature Aktie damit um +11,59 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +28,57 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +15,51 % gewonnen.

Während Springer Nature heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,90 %. Damit gehört Springer Nature heute zu den auffälligeren Werten.

Springer Nature Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +11,59 % 1 Monat +28,57 % 3 Monate +35,36 % 1 Jahr +16,56 %

Informationen zur Springer Nature Aktie

Stand: 05.05.2026, 09:30 Uhr

Es gibt 199 Mio. Springer Nature Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,30 Mrd.EUR € wert.

Der Wissenschaftsverlag Springer Nature hat seinen Umsatz im ersten Quartal wegen negativer Wechselkurseffekte nur leicht gesteigert, die Erwartungen aber übertroffen. Gestützt wurde das Wachstum vom Resarch-Segment. Der Erlös stieg im Vergleich …

Springer Nature entered 2026 with strong momentum, posting solid revenue and profit growth as its research portfolio and open access strategy continued to accelerate performance.

Springer Nature startet 2026 mit starkem Rückenwind: dynamisches Wachstum, mehr Open-Access-Publikationen, höherer Cashflow und sinkende Verschuldung prägen das erste Quartal.

So schlagen sich die Wettbewerber von Springer Nature

Wolters Kluwer, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,45 %. RELX notiert im Plus, mit +1,80 %.

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Ob die Springer Nature Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Springer Nature Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.