JPMORGAN stuft FRAPORT AG auf 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fraport auf "Overweight" mit einem Kursziel von 86 Euro belassen. In einem Kommentar zu den an diesem Dienstagmorgen vorgelegten Quartalszahlen schrieb Analystin Elodie Rall: Das operative Ergebnis des Flughafenbetreibers habe über der Konsensschätzung gelegen, die Umsätze aber etwas darunter. Die Jahresziele seien zudem bestätigt worden, auch wenn nun mit einem Verkehrsaufkommen am wichtigsten Flughafen Frankfurt gerechnet werde, das eher am unteren Ende der Prognosespanne liege. Alles in allem nannte sie die Zahlen ermutigend, rechnet aber nur mit einer verhaltenen Kursreaktion./ck/rob
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 06:54 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 06:54 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 06:54 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 06:54 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,83 % und einem Kurs von 67,00EUR auf Tradegate (05. Mai 2026, 09:27 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Elodie Rall
Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 86
Kursziel alt: 86
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Elodie Rall
Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 86
Kursziel alt: 86
Währung: EUR
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