HSBC Holdings Aktie weiter abwärts - -3,60 % - 05.05.2026

Die HSBC Holdings Aktie ist bisher um -3,60 % auf 14,924€ gefallen. Das sind -0,558 € weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der HSBC Holdings Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,16 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,60 % im Minus. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

HSBC Holdings ist eine global tätige Universalbank mit Fokus auf Handelsfinanzierung zwischen Asien, Europa und Amerika. Hauptleistungen: Retail- und Firmenkundengeschäft, Investmentbanking, Vermögensverwaltung, Zahlungsverkehr. Starke Position in Hongkong/UK, bedeutend im Asiengeschäft. Wichtige Konkurrenten: JPMorgan, Citi, Standard Chartered, Barclays. USP: historisch gewachsene Asien-Expertise und Trade-Finance-Netzwerk.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten HSBC Holdings Aktionäre einen Verlust von -1,37 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die HSBC Holdings Aktie damit um -2,61 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,09 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von HSBC Holdings +13,08 % gewonnen.

HSBC Holdings Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,61 % 1 Monat +2,09 % 3 Monate -1,37 % 1 Jahr +51,03 %

Informationen zur HSBC Holdings Aktie

Stand: 05.05.2026, 09:31 Uhr

Es gibt 17 Mrd. HSBC Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 255,92 Mrd. € wert.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für HSBC nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1360 Pence belassen. Das erste Quartal der britischen Bank mache einen gemischten Eindruck, schrieb Kian Abouhossein in einer am Dienstag vorliegenden …

An den asiatisch-pazifischen Börsen ist es am Dienstag nach unten gegangen. Allerdings fehlten wichtige Impulse, da in Japan, auf dem chinesischen Festland und Südkorea kein Handel stattfand. An den Börsen, die geöffnet waren, dominierten die …

HSBC enttäuscht mit schwächerem Gewinn trotz solider Einnahmen, da steigende Kreditrisiken und geopolitische Spannungen den Ausblick eintrüben.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Barclays, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,59 %. JPMorgan Chase notiert im Plus, mit +0,02 %. Bank of America notiert im Plus, mit +0,16 %. Standard Chartered verliert -0,70 %

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Ob die HSBC Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HSBC Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.