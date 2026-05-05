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    HSBC Holdings Aktie weiter abwärts - -3,60 % - 05.05.2026

    Am 05.05.2026 ist die HSBC Holdings Aktie, bisher, um -3,60 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der HSBC Holdings Aktie.

    Besonders beachtet! - HSBC Holdings Aktie weiter abwärts - -3,60 % - 05.05.2026
    Foto: Eagle - stock.adobe.com

    HSBC Holdings ist eine global tätige Universalbank mit Fokus auf Handelsfinanzierung zwischen Asien, Europa und Amerika. Hauptleistungen: Retail- und Firmenkundengeschäft, Investmentbanking, Vermögensverwaltung, Zahlungsverkehr. Starke Position in Hongkong/UK, bedeutend im Asiengeschäft. Wichtige Konkurrenten: JPMorgan, Citi, Standard Chartered, Barclays. USP: historisch gewachsene Asien-Expertise und Trade-Finance-Netzwerk.

    HSBC Holdings aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 05.05.2026

    Die HSBC Holdings Aktie ist bisher um -3,60 % auf 14,924 gefallen. Das sind -0,558  weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der HSBC Holdings Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,16 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,60 % im Minus. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

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    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten HSBC Holdings Aktionäre einen Verlust von -1,37 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche ist die HSBC Holdings Aktie damit um -2,61 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,09 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von HSBC Holdings +13,08 % gewonnen.

    HSBC Holdings Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,61 %
    1 Monat +2,09 %
    3 Monate -1,37 %
    1 Jahr +51,03 %
    Stand: 05.05.2026, 09:31 Uhr

    Informationen zur HSBC Holdings Aktie

    Es gibt 17 Mrd. HSBC Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 255,92 Mrd. € wert.

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    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Barclays, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,59 %. JPMorgan Chase notiert im Plus, mit +0,02 %. Bank of America notiert im Plus, mit +0,16 %. Standard Chartered verliert -0,70 %

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    Ob die HSBC Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HSBC Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    HSBC Holdings

    -3,06 %
    -2,61 %
    +2,09 %
    -1,37 %
    +51,03 %
    +124,15 %
    +191,52 %
    +170,37 %
    +36,44 %
    ISIN:GB0005405286WKN:923893
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    Verfasst von Markt Bote
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