JEFFERIES stuft FRAPORT AG auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Graham Hunt schrieb in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung, der Flughafenbetreiber habe im ersten Quartal die Erwartungen "ganz klar" übertroffen dank einer guten Kostenkontrolle. Er glaubt daran, dass dies am Markt gut ankommen werde nach der jüngsten Kursschwäche. Der Ausblick habe Bestand, wobei bislang nicht von Kerosin-Engpässen ausgegangen werde. Die Spannnungen im Nahen Osten blieben aber ein Unsicherheitsfaktor./rob/tih/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 02:29 / A.M.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 02:29 / A.M.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 02:29 / A.M.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 02:29 / A.M.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,25 % und einem Kurs von 67,40EUR auf Tradegate (05. Mai 2026, 09:30 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Graham Hunt
Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 95
Kursziel alt: 95
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Graham Hunt
Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 95
Kursziel alt: 95
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