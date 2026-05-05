JEFFERIES stuft FRAPORT AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Graham Hunt schrieb in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung, der Flughafenbetreiber habe im ersten Quartal die Erwartungen "ganz klar" übertroffen dank einer guten Kostenkontrolle. Er glaubt daran, dass dies am Markt gut ankommen werde nach der jüngsten Kursschwäche. Der Ausblick habe Bestand, wobei bislang nicht von Kerosin-Engpässen ausgegangen werde. Die Spannnungen im Nahen Osten blieben aber ein Unsicherheitsfaktor./rob/tih/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 02:29 / A.M.Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 02:29 / A.M.Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,25 % und einem Kurs von 67,40EUR auf Tradegate (05. Mai 2026, 09:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Graham Hunt

Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 95

Kursziel alt: 95

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 95,00 € , was eine Steigerung von +39,09% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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