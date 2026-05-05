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    Besonders beachtet!

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    Rheinmetall Aktie gewinnt an Wert - 05.05.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Rheinmetall Aktie bisher um +2,88 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Rheinmetall Aktie.

    Besonders beachtet! - Rheinmetall Aktie gewinnt an Wert - 05.05.2026
    Foto: Philipp Schulze - dpa

    Rheinmetall ist ein Rüstungs- und Automobilzulieferkonzern (Defence & Powertrain). Kernprodukte: Munition, Artillerie- und Flugabwehrsysteme, Militärfahrzeuge (u.a. Boxer), Sensorik, Triebstrang- und Emissionssysteme. Starke Stellung im europäischen Verteidigungsmarkt, Profiteur steigender Verteidigungsetats. Wichtige Konkurrenten: BAE Systems, Leonardo, Thales, KNDS. USP: Systemintegrator, starke Munitionskompetenz, enge NATO-Verflechtung.

    Wie hat sich die Rheinmetall-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +2,88 % konnte die Rheinmetall Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,09 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Rheinmetall Aktie. Nach einem Plus von +1,09 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 1.409,60, mit einem Plus von +2,88 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Obwohl sich die Rheinmetall Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -17,27 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche ist die Rheinmetall Aktie damit um +4,49 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,29 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Rheinmetall einen Rückgang von -12,25 %.

    Rheinmetall Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,49 %
    1 Monat -12,29 %
    3 Monate -17,27 %
    1 Jahr -13,71 %
    Stand: 05.05.2026, 09:38 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Bewertung der Rheinmetall-Aktie sowie um fundamentale/technische Implikationen. Analysten belassen Kauf-/Overweight-Empfehlungen mit Zielen um 2.1–2.3k EUR; der Markt sieht die Bewertung als hoch. Es wird ein Buy-on-Bad-News-Szenario diskutiert. Q1-2026 zeigt Umsatzwachstum, Margen unter Erwartungen. Die Aktie notiert deutlich unter 2.0k EUR; der Trend ist umstritten.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.

    Zur Rheinmetall Diskussion

    Informationen zur Rheinmetall Aktie

    Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 64,60 Mrd. € wert.

    Jefferies belässt Rheinmetall auf 'Buy' - Ziel 2220 Euro


    Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2220 Euro auf "Buy" belassen. Der Umsatz des ersten Quartals sei mau ausgefallen, schrieb Chloe Lemarie am Montagabend nach den Eckdaten des Rüstungskonzerns. Aber …

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    Die Aktien von Rheinmetall sind am Dienstagmorgen vorbörslich der aktivste Wert auf der Handelsplattform Tradegate. Nach enttäuschenden Eckdaten zum ersten Quartal vom Vorabend rutschen die Papiere des Rüstungskonzerns um mehr als 2 Prozent unter …

    Dax angezählt - Rheinmetall und FMC unter Druck


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    So schlagen sich die Wettbewerber von Rheinmetall

    BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,73 %. Thales notiert im Plus, mit +0,65 %. General Dynamics notiert im Minus, mit -0,54 %. Lockheed Martin legt um +0,41 % zu Northrop Grumman notiert im Minus, mit -0,04 %.

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    Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Rheinmetall

    +3,24 %
    +4,49 %
    -12,29 %
    -17,27 %
    -13,71 %
    +423,51 %
    +1.491,18 %
    +2.013,21 %
    +60.953,09 %
    ISIN:DE0007030009WKN:703000
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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