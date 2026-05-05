Micron Technology Aktie steigt - 05.05.2026

Die Micron Technology Aktie notiert aktuell bei 504,40€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +2,33 % zugelegt, was einem Anstieg von +11,50 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +11,78 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Micron Technology Aktie. Nach einem Plus von +11,78 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 504,40€, mit einem Plus von +2,33 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Micron Technology ist ein US-Halbleiterhersteller, fokussiert auf Speicherlösungen (DRAM, NAND-Flash, SSDs) für Rechenzentren, PCs, Mobile, Automotive und Industrie. Das Unternehmen zählt zu den Top-3-Speicheranbietern weltweit. Hauptkonkurrenten sind Samsung, SK Hynix, Kioxia/WD. Stärken: Technologieführerschaft bei High-Bandwidth-Memory, Automotive- und Rechenzentrumsfokus, vertikal integrierte Fertigung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Micron Technology Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +53,44 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Micron Technology Aktie damit um +13,06 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +55,02 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Micron Technology um +101,56 % gewonnen.

Micron Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +13,06 % 1 Monat +55,02 % 3 Monate +53,44 % 1 Jahr +610,12 %

Informationen zur Micron Technology Aktie

Stand: 05.05.2026, 09:38 Uhr

Es gibt 1 Mrd. Micron Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 567,36 Mrd. € wert.

Die Micron-Aktie ist gestern um rund +6% gestiegen und hat dabei ein neues Allzeithoch bei 592,80 US$ erreicht. Damit bleibt der Aufwärtstrend aus charttechnischer Sicht klar intakt und sendet weiterhin starke Signale. Nach dem Sprung auf neue Bestmarken stellt sich nun die Frage, ob die Rallye weiterläuft oder Gewinnmitnahmen einsetzen. Wie es für den Preis […] The post Micron-Aktie mit +862% in einem Jahr – jetzt überhitzt? first appeared on sharedeals.de.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Intel, Western Digital und Co.

Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,76 %. Western Digital notiert im Plus, mit +1,23 %.

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Ob die Micron Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Micron Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.