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    Besonders beachtet!

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    Intel Aktie gut behauptet +2,76 % - 05.05.2026

    Am 05.05.2026 ist die Intel Aktie, bisher, um +2,76 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Intel Aktie.

    Besonders beachtet! - Intel Aktie gut behauptet +2,76 % - 05.05.2026
    Foto: wolterke - stock.adobe.com

    Intel ist ein führender Halbleiterkonzern, fokussiert auf x86-Prozessoren, Chipsätze, Server-CPUs, FPGAs und Foundry-Dienstleistungen. Kernmärkte sind PCs, Rechenzentren, Cloud und zunehmend Automotive/Edge. Hauptkonkurrenten: AMD, NVIDIA, TSMC, Qualcomm, ARM. Stärken: starke x86-Marktposition, vertikale Integration, eigene Fertigung, hohe F&E-Power und wachsende Foundry-Strategie.

    Intel Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 05.05.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Intel Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +2,76 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,70 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Intel Aktie. Nach einem Plus von +1,70 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 84,16. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Intel Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +105,82 %.

    Allein seit letzter Woche ist die Intel Aktie damit um +17,38 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +93,81 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Intel auf +165,60 %.

    Intel Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +17,38 %
    1 Monat +93,81 %
    3 Monate +105,82 %
    1 Jahr +368,40 %
    Stand: 05.05.2026, 09:38 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Intel Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um eine erneut starke Kursentwicklung von Intel: Kapazitätsknappheit, höhere Preise und KI-Nachfrage treiben die Aktie; Analysten sehen Rückenwind. Zudem wird über eine mögliche Korrektur und sparplanbasierte Aufstockung diskutiert. Fundierte Beiträge nennen Data-Center-Wachstum von rund 22% sowie eine hohe Bewertung, und es werden Vergleiche zu AMD/NVIDIA als Referenz gezogen.

    Zur Intel Diskussion

    Informationen zur Intel Aktie

    Es gibt 5 Mrd. Intel Aktien. Damit ist das Unternehmen 423,07 Mrd. € wert.

    CSG Czechoslovak Group, Sterling Infrastructure & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,22 %. NVIDIA notiert im Plus, mit +0,27 %. Qualcomm notiert im Minus, mit -0,58 %. Taiwan Semiconductor Manufacturing verliert -0,13 %

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    Ob die Intel Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intel Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Intel

    +3,38 %
    +17,97 %
    +94,79 %
    +106,87 %
    +370,79 %
    +197,17 %
    +78,69 %
    +225,20 %
    +4.189,26 %
    ISIN:US4581401001WKN:855681
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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