China und USA bremsen Erfolg
Volvo rutscht ab: Elektroautos steigen, doch der Gesamtabsatz fällt
Volvo kämpft mit schwachen Verkäufen in China und den USA, doch Elektroautos boomen – die Zukunft bleibt ungewiss!
- Volvo verkauft bis April 162864 Fahrzeuge weniger
- Schwache Verkäufe in China und den USA durch Druck
- Elektroanteil 48 Prozent, BEV 39.235 Autos
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Der schwedische Automobilhersteller Volvo Cars verkaufte in den drei Monaten bis April 162.864 Autos, 10 Prozent weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Die Verkäufe in China blieben angesichts des Wettbewerbsdrucks und der makroökonomischen Lage schwach, während die Auslieferungen in den USA weiterhin mit einer gedämpften Kundenstimmung, einer langsameren Nachfrage nach Elektroautos und dem Preisdruck bei SUVs zu kämpfen hatten.
Der Absatz elektrifizierter Modelle, einschließlich vollelektrischer Fahrzeuge und Plug-in-Hybridfahrzeuge, machte 48 Prozent der in diesem Zeitraum verkauften Fahrzeuge aus. Der Absatz von vollelektrischen Autos stieg um 14 Prozent auf 39.235 Fahrzeuge und machte damit 24 Prozent des Gesamtabsatzes aus, während der Absatz von Plug-in-Hybriden um 12 Prozent zurückging.
"Die Automobilindustrie sieht sich weiterhin mit schwierigen Marktbedingungen konfrontiert, die sich in der Absatzentwicklung für den Dreimonatszeitraum bis April 2026 widerspiegeln", hieß es. Das Auftragsvolumen in Europa, der größten Region des Unternehmens, blieb dank vollelektrischer Autos robust.
Das Unternehmen gab an, dass die Auslieferungen von vollelektrischen Autos sieben Monate in Folge gestiegen seien, angetrieben von den Modellen EX30 und EX40.
Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion
Die Volvo Car Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,95 % und einem Kurs von 2,02EUR auf Tradegate (05. Mai 2026, 10:33 Uhr) gehandelt.