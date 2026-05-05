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    Aktie setzt Rekordjagd fort

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    Elmos Semiconductor hebt Prognose an: Cashflow fast verdoppelt

    Elmos Semiconductor meldet ein starkes erstes Quartal und erhöht die Prognose. Die Aktie setzt ihren Höhenflug am Dienstag fort.

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    Aktie setzt Rekordjagd fort - Elmos Semiconductor hebt Prognose an: Cashflow fast verdoppelt
    Foto: Jens Niering - Jens Niering

    Elmos Semiconductor macht ernst: Der Dortmunder Automobilchiphersteller hat nach einem starken Jahresauftakt seine Jahresprognose angehoben und damit unterstrichen, dass die Delle im Halbleitermarkt vorerst überwunden scheint. Im ersten Quartal 2026 kletterte der Umsatz um gut ein Fünftel auf 152,5 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum waren es 126,9 Millionen Euro gewesen.

    Noch deutlicher fiel der Gewinnanstieg aus: Das operative Ergebnis (EBIT) legte von 25,6 auf 36,2 Millionen Euro zu, ein Plus von mehr als 40 Prozent. Die EBIT-Marge verbesserte sich entsprechend von 20,2 auf 23,8 Prozent. Als treibende Kräfte nennt das Unternehmen neben dem Umsatzwachstum auch Fortschritte bei Kosten- und Effizienzprogrammen. 

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    Die Aktie reagiert am Dienstag mit weiteren Kursgewinnen und legt rund 2 Prozent zu. In den vergangenen 6 Monaten haben sich die Papiere mehr als verdoppelt.

    Elmos Semiconductor

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    ISIN:DE0005677108WKN:567710
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    Besonders ins Auge sticht der Cashflow: Der bereinigte Free Cashflow sprang von 21,5 auf 40,7 Millionen Euro. Das entspricht 26,7 Prozent des Quartalsumsatzes, nach 17,0 Prozent im Vorjahr. Möglich wurde das vor allem durch drastisch gesunkene Investitionsausgaben: Während Elmos im ersten Quartal 2025 noch 13,5 Millionen Euro in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte steckte, waren es diesmal lediglich 2,7 Millionen Euro. Hinzu kam ein gezielter Abbau von Working Capital.

    Vorstandschef Dr. Arne Schneider sprach von einem "hervorragenden Start" und verwies auf die anhaltend hohe Nachfrage nach den Analog-Mixed-Signal-Chips des Unternehmens, die zunehmend in modernen Fahrzeugen und angrenzenden Bereichen verbaut werden. Die Bestandsbereinigungen, die den Automobilhalbleitermarkt zuletzt belastet hatten, scheinen abgeschlossen.

    Auf Basis dieser Entwicklung hebt Elmos die Jahresprognose an, was der Konzern bereits am Montagabend per Adhoc vermeldete. Der Umsatz soll 2026 nun um zwölf Prozent wachsen – plus oder minus zwei Prozentpunkte –, nach zuvor erwarteten elf Prozent mit einer Schwankungsbreite von drei Prozentpunkten.

    Das untere Ende der EBIT-Margenprognose wurde auf 23 Prozent angehoben, die Spanne reicht nun bis 26 Prozent. Beim bereinigten Free Cashflow peilt das Unternehmen 19 Prozent des Umsatzes an, nach der bisherigen Mindestmarke von 17 Prozent. Investitionen sollen auch im Gesamtjahr bei rund fünf Prozent des Umsatzes bleiben.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Elmos Semiconductor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,63 % und einem Kurs von 186,6EUR auf Tradegate (05. Mai 2026, 09:47 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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