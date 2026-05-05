JEFFERIES stuft FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG auf 'Underperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. James Vane-Tempest schrieb in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung, die Umsatzentwicklung des Dialysekonzerns entspreche in etwa den Erwartungen. Der Fokus liege aber wohl auf dem US-Geschäft wegen einer dort gesunkenen Behandlungszahl./tih/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 02:02 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 02:02 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 02:02 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 02:02 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,52 % und einem Kurs von 36,64EUR auf Tradegate (05. Mai 2026, 09:42 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: James Vane-Tempest
Analysiertes Unternehmen: FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 32
Kursziel alt: 32
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: James Vane-Tempest
Analysiertes Unternehmen: FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 32
Kursziel alt: 32
Währung: EUR
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