HENSOLDT Aktie gewinnt an Wert - 05.05.2026

Die HENSOLDT Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +3,09 % auf 79,44€ zulegen. Das sind +2,38 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,68 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der HENSOLDT Aktie. Nach einem Plus von +0,68 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 79,44€, mit einem Plus von +3,09 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Anstieg bei HENSOLDT konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -0,39 % nicht vollständig ausgleichen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +6,99 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,43 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei HENSOLDT auf +5,05 %.

HENSOLDT Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +6,99 % 1 Monat -7,43 % 3 Monate -0,39 % 1 Jahr +7,92 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur HENSOLDT Aktie

Stand: 05.05.2026, 09:46 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und fundamentale Bewertung der Hensoldt Aktie. Kernpunkte: starkes Auftragsbuch (>9 Mrd. EUR), Wachstumsziel 2030 (6 Mrd. Umsatz), Analystenbewertungen, sowie potenzielle Kursziele um 85–89 EUR; einige Investoren setzen eine Untergrenze bei ca. 115 EUR. Diskussionen thematisieren KI-getriebene Verteidigungslösungen, geopolitische Risiken und die Rolle einer neuen Personalchefin.

Informationen zur HENSOLDT Aktie

Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,12 Mrd. € wert.

Im April `26 haben 5 Analysten die HENSOLDT Aktie eingestuft.

HENSOLDT Aktie jetzt kaufen?

Ob die HENSOLDT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HENSOLDT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.