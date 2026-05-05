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    Besonders beachtet!

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    RENK Group Aktie heute im Plus - 05.05.2026

    Am 05.05.2026 ist die RENK Group Aktie, bisher, um +1,87 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der RENK Group Aktie.

    Besonders beachtet! - RENK Group Aktie heute im Plus - 05.05.2026
    Foto: Stefan Puchner - picture alliance/dpa

    RENK Group Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 05.05.2026

    Die RENK Group Aktie konnte bisher um +1,87 % auf 54,94 zulegen. Das sind +1,01  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,07 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der RENK Group Aktie. Nach einem Plus von +0,07 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 54,94. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +4,46 % bei RENK Group.

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die RENK Group Aktie damit um -1,17 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,20 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von RENK Group einen Anstieg von +0,13 %.

    RENK Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,17 %
    1 Monat +0,20 %
    3 Monate +4,46 %
    1 Jahr -1,46 %
    Stand: 05.05.2026, 09:47 Uhr

    Informationen zur RENK Group Aktie

    Es gibt 100 Mio. RENK Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,44 Mrd. € wert.

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    Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Antimony Resources Corp. Der eskalierende Konflikt im Nahen Osten wirkt wie ein Brandbeschleuniger für die ohnehin fragilen Lieferketten weltweit und rückt kritische Rohstoffe abrupt ins Zentrum der …

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    Ob die RENK Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur RENK Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    RENK Group

    +4,26 %
    +2,70 %
    +0,20 %
    +4,46 %
    -1,46 %
    +243,91 %
    ISIN:DE000RENK730WKN:RENK73
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