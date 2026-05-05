Frequency Exchange unterzeichnet Vereinbarung mit der Seed Group zur Weiterentwicklung von Wearables für den digitalen Gesundheitsbereich in den VAE

Vancouver, British Columbia, Kanada; Dubai, VAE – 5. Mai 2026 / IRW-Press / Frequency Exchange Corp. , ein kanadisches Technologieunternehmen, das frequenzbasierte tragbare Wellness-Lösungen für Gesundheit und Leistungssteigerung entwickelt, hat eine Partnerschaft mit der Seed Group geschlossen, einem Unternehmen von The Private Office von Scheich Saeed bin Ahmed Al Maktoum. Diese strategische Partnerschaft ist Ausdruck des gemeinsamen Bestrebens, Innovationen im schnell wachsenden Sektor für digitale Gesundheit und Wellness in den VAE zu fördern.

Durch die Zusammenarbeit mit der Seed Group kann Frequency Exchange Corp. die regionale Expertise und das einflussreiche Netzwerk der Gruppe nutzen und so einen fundierteren Markteintritt ermöglichen. Die Gruppe wird das in Kanada ansässige Unternehmen dabei unterstützen, sich sicher im regulatorischen Umfeld zu bewegen, Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen und seine Geschäftstätigkeit in der gesamten MENA-Region auszuweiten.

Frequency Exchange Corp. mit Firmenzentrale in British Columbia entwickelt und vermarktet tragbare Frequenzabgabesysteme zur Förderung von Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit. Im Jahr 2022 erwarb das Unternehmen FREmedica Technologies Inc., die nun eine hundertprozentige Tochtergesellschaft ist und NIKKI, das Flaggschiffprodukt des Unternehmens, entwickelt hat.

Ursprünglich zur Unterstützung von Menschen bei der Bewältigung von Lyme-bedingten Erkrankungen konzipiert, wurde die Technologie inzwischen auf Bereiche wie Schlaf, Energie, Regeneration und allgemeines Wohlbefinden ausgeweitet. NIKKI basiert auf Forschungen im Bereich bioenergetischer Anwendungen und ist derart konzipiert, dass es zusammen mit anderen Gesundheits- und Wellnessgeräten eingesetzt werden kann.

Hisham Al Gurg, CEO der Seed Group und von The Private Office von Scheich Saeed bin Ahmed Al Maktoum, merkte dazu wie folgt an: „Frequency Exchange Corp. verfolgt einen eigenständigen Ansatz im Bereich tragbarer Wellnesslösungen, indem es über passives Tracking hinausgeht und technologiegestützte Programme bereitstellt, die die Ausgeglichenheit und das allgemeine Wohlbefinden fördern.

Die Lösungen des Unternehmens stehen im Einklang mit dem wachsenden Interesse der VAE an personalisierten Gesundheits-Tools. Wir sind davon überzeugt, dass sie großen Potenzial haben, bestehende digitale Gesundheitssysteme zu ergänzen und sowohl für Ärzte als auch für Verbraucher einen echten Mehrwert zu bieten. Damit ist das Unternehmen gut aufgestellt, um einen Beitrag zur Weiterentwicklung des Wellness-Sektors in der Region zu leisten“, so Al Gurg weiter.