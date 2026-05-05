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    Starke Performance

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    Diese drei ESG-ETFs haben 2026 den S&P 500 geschlagen

    Wie sich 2026 zeigt, sind ESG-Investments nicht nur nachhaltig, sondern auch lukrativ. Zwar konnte der S&P 500 im laufenden Jahr um 4,99 Prozent zulegen, doch diese drei ESG-ETFs schlagen ihn deutlich.

    Starke Performance - Diese drei ESG-ETFs haben 2026 den S&P 500 geschlagen
    Foto: Christin Klose - dpa-tmn

    1. Amundi MSCI World SRI Climate Paris Aligned Ucits ETF Acc EUR (+6,32% YTD)

    Der Amundi MSCI World SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc hat seit Jahresbeginn eine positive Entwicklung von 6,32 Prozent erzielt und überzeugt durch eine attraktive Gesamtkostenquote (TER) von lediglich 0,18 Prozent p. a.

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der ETF bildet den MSCI World SRI Filtered PAB Index ab. Dieser umfasst Unternehmen aus Industrieländern weltweit, jedoch nur jene, die in den Bereichen Umweltschutz, soziale Verantwortung und Unternehmensführung (ESG) besonders gut abschneiden. Der Fokus liegt auf Unternehmen, die im Vergleich zu ihren Wettbewerbern in ihrem Sektor besonders nachhaltig sind. Unternehmen, deren Geschäft wesentlich auf nicht nachhaltigen Aktivitäten beruht, werden ausgeschlossen. Zudem berücksichtigt der Index die EU-Richtlinien zum Klimaschutz, wodurch er für Investoren, die sowohl auf finanzielle Performance als auch auf nachhaltige Investitionen setzen, interessant wird.

    2. Amundi MSCI ACWI SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR – USD (+7,21 % YTD)

    Dieser ETF bietet Zugang zu einem breit gefächerten Portfolio von Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern. Mit einer TER von nur 0,20 Prozent p. a. und dem Fokus auf Unternehmen mit erstklassigen ESG-Ratings hat er nicht nur den S&P 500 übertroffen, sondern erfüllt auch wichtige Klimaziele der EU-Richtlinien. Die Rendite von +7,21 Prozent seit Jahresbeginn ist ein klares Signal für nachhaltige Investments.

    3. Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (C)  (+12,09 % YTD)

    Mit einem beeindruckenden Plus von 12,09 Prozent im laufenden Jahr überzeugt dieser ESG-ETF. Mit einer TER von nur 0,25 Prozent p. a. ist der ETF eine günstige Möglichkeit, nachhaltig und profitabel zu investieren.

    Laut Finanztest der Stiftung Warentest zählen alle drei analysierten ETFs zu den „1.-Wahl-ETFs”, die sich besonders als langfristige Basisinvestments eignen. Die Auszeichnung als „1.-Wahl-ETF” bedeutet, dass diese Fonds nicht nur kostengünstig sind, sondern auch eine hohe Transparenz bieten, das Risiko durch breite Diversifikation minimieren und langfristig die besten Ergebnisse erzielen. Für Anleger, die eine solide und renditestarke Anlagestrategie suchen, sind diese ETFs daher eine hervorragende Wahl.

    Alle drei oben gennanten ETFs haben zudem in Sachen Nachhaltigkeit drei von fünf Sternen erhalten. 

    Nachhaltige Aktienfonds: Auswahlkriterien und Nachhaltigkeitsbewertung im Detail

    Die Stiftung Warentest hat in ihrem jüngsten Test nachhaltige Aktienfonds und ETFs aus verschiedenen Regionen und Branchen untersucht, um Anlegern eine fundierte Entscheidungshilfe zu bieten. Insgesamt wurden 1.075 Fonds aus den Kategorien "Aktienfonds Welt", "Aktienfonds Schwellenländer", "Aktienfonds Europa" und "Aktienfonds Deutschland" auf ihre Nachhaltigkeit geprüft.

    Zunächst warf Stiftung Warentest mithilfe des Prüfinstituts The Value Group und den Daten des Indexanbieters MSCI einen detaillierten Blick auf die Fonds. In einem zweistufigen Verfahren wurde überprüft, ob die Fonds gegen essenzielle Nachhaltigkeitskriterien verstoßen. In der ersten Stufe werden sehr schwere Verstöße identifiziert, in der zweiten Stufe werden schwere Verstöße gegen die Ausschlusskriterien analysiert. Fonds, die die Mindestkriterien für Nachhaltigkeit nicht erfüllen, erhalten lediglich einen von fünf möglichen Nachhaltigkeitspunkten.

    In einem weiteren Schritt wurden den Fondsanbietern Fragebögen zugesendet, um die Transparenz und Strenge der nachhaltigen Auswahlkriterien zu bewerten. In den Test aufgenommen wurden nur Fonds, die den Index physisch replizieren, also tatsächlich die im Index enthaltenen Aktien kaufen.

    Nachhaltigkeitsbewertung: von "sehr hoch" bis "sehr niedrig".

    Die Nachhaltigkeit der Fonds wurde anhand strenger Ausschlusskriterien und weiterer Auswahlstrategien bewertet. Die Bewertung erfolgt auf einer Skala von fünf Punkten: Fünf Punkte stehen für "sehr hoch", vier Punkte für "hoch", drei Punkte für "mittel", zwei Punkte für "niedrig" und ein Punkt für "sehr niedrig".

    Besonders wichtig war es der Stiftung Warentest, Ausschlusskriterien wie Investitionen in Unternehmen mit hohen Anteilen an fossilen Brennstoffen oder aus der Waffenindustrie zu berücksichtigen. Darüber hinaus wurden Fonds, die gegen grundlegende Nachhaltigkeitsrichtlinien wie die OECD-Leitsätze oder den UN Global Compact verstießen, direkt aussortiert. Fonds, die diese Kriterien erfüllten und zusätzliche positive Merkmale wie strenge Auswahlstrategien und den Einsatz eines unabhängigen Nachhaltigkeitsbeirats aufwiesen, erhielten eine höhere Bewertung. Mithilfe dieser umfassenden Bewertung sollen Anleger Fonds mit der besten Kombination aus Nachhaltigkeit und Renditepotenzial auswählen können.

    Ausschluss­kriterien im Detail

    1.)Kohle­förderung zur Verwertung in ther­mischen Kraft­werken

    2.) Konventionelle Erdgasförderung

    3.) Konventionelle Ölför­derung

    4.) Förderung von Ölsand, Schieferöl und Schiefergas

    5.) Betrieb von Kohle­kraft­werken

    6.) Betrieb von Erdgas­kraft­werken

    7.) Betrieb von Ölkraft­werken

    8.) Kern­komponenten für ­Atom­kraft­werke

    9.) Betrieb von Atom­kraft­werken

    10.) Abbau von Uran

    11.) Genetisch veränderte Organismen in der Land­wirt­schaft

    12.) Massentierhaltung

    13.) Tier­versuche für Kosmetik

    14.) Produktion von Palmöl 

    15.) Produktion von lang­lebigen ­organischen Schad­stoffen

    16.) Ernste oder wieder­holte ­Umwelt­schäden

    17.) Korruption, Steuer­vermeidung, Geld­wäsche

    18.) Arbeits­rechts­verletzungen gemäß Konventionen der Inter­nationalen Arbeits­organisation (ILO)

    19.) Menschen­rechts­verletzungen ­gemäß der Vereinten Nationen (Uno)

    20.) Glücks­spiel

    21.) Pornografie

    22.) Alkohol

    23.) Tabak

    24.) Kriegs­waffen und Militärgüter 

    25.) Hand­feuerwaffen

    26.) Abge­reicherte Uranmunition

    27.) Massen­vernichtungs­waffen

    28.) Anti-Personen-Minen

    29.) Streumunition

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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