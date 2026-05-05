Börsenstart Europa - 05.05. - MDAX stark +1,39 %

Der MDAX bewegt sich bei 30.712,63 PKT und steigt um +1,39 %. Top-Werte: Hugo Boss +4,77 %, Schaeffler +4,19 %, Hochtief +3,36 % Flop-Werte: Nordex -1,31 %, Fraport -0,98 %, freenet -0,55 %

Der DAX steht bei 24.124,38 PKT und gewinnt bisher +0,92 %. Top-Werte: Rheinmetall +3,86 %, Scout24 +3,02 %, Commerzbank +2,56 % Flop-Werte: Fresenius Medical Care -4,07 %, DHL Group -1,48 %, Fresenius -0,64 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

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Der TecDAX steht bei 3.734,03 PKT und gewinnt bisher +0,99 %.

Top-Werte: SMA Solar Technology +4,75 %, TeamViewer +3,15 %, HENSOLDT +3,06 %

Flop-Werte: Nordex -1,31 %, freenet -0,55 %, Carl Zeiss Meditec -0,33 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.810,02 PKT und steigt um +1,11 %.

Top-Werte: Anheuser-Busch InBev +6,68 %, UniCredit +4,54 %, Rheinmetall +3,86 %

Flop-Werte: Sanofi -4,76 %, DHL Group -1,48 %, EssilorLuxottica -0,77 %

Der ATX steht aktuell (09:59:49) bei 5.769,50 PKT und steigt um +0,56 %.

Top-Werte: BAWAG Group +1,89 %, Erste Group Bank +1,49 %, OMV +1,40 %

Flop-Werte: PORR -2,53 %, Raiffeisen Bank International -1,84 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -1,12 %

Der SMI steht aktuell (09:59:49) bei 13.074,61 PKT und steigt um +1,01 %.

Top-Werte: Amrize +2,44 %, Swisscom +2,27 %, CIE Financiere Richemont +1,83 %

Flop-Werte: Sika -0,42 %, Logitech International -0,35 %, Kuehne + Nagel International -0,23 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 8.008,77 PKT und steigt um +0,85 %.

Top-Werte: ORANGE +3,72 %, Bureau Veritas +2,23 %, Stellantis +2,16 %

Flop-Werte: Sanofi -4,76 %, EssilorLuxottica -0,77 %, Renault -0,42 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 3.049,94 PKT und gewinnt bisher +0,76 %.

Top-Werte: SSAB Registered (A) +3,60 %, H & M Hennes & Mauritz (B) +2,29 %, Telia Company +2,20 %

Flop-Werte: AstraZeneca -0,65 %, Nordea Bank Abp -0,21 %, Alfa Laval -0,12 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.560,00 PKT und steigt um +1,28 %.

Top-Werte: Greek Organisation of Football Prognostics Opap +1,90 %, Viohalco +1,39 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +0,71 %

Flop-Werte: Coca-Cola HBC -1,44 %, Piraeus Port Authority -1,10 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction -0,61 %