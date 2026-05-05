GOLDMAN SACHS stuft FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Neutral" belassen. Umsatz und operatives Ergebnis des ersten Quartals hätten die Erwartungen weitgehend erfüllt, schrieb Richard Felton am Dienstag nach dem Bericht. Er rechnet nicht mit einer größeren Veränderung der Markterwartungen, zumal auch die Jahresziele des Dialysekonzerns Bestand hätten./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 07:48 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 07:48 / BST
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,10 % und einem Kurs von 37,19EUR auf Tradegate (05. Mai 2026, 09:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Richard Felton
Analysiertes Unternehmen: FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 41
Kursziel alt: 41
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Richard Felton
Analysiertes Unternehmen: FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 41
Kursziel alt: 41
Währung: EUR
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