JPMORGAN stuft AB Inbev auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AB Inbev nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Der Brauereikonzern habe mit Blick auf das Ergebnis je Aktie (EPS) die Erwartungen um 9 Prozent übertroffen, lobte Analystin Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie rechnet nun mit einer steigenden Konsensschätzung für das EPS im geringen einstelligen Prozentbereich. Zudem hob sie für AB Inbev noch die positive Absatzmengenentwicklung und den bestätigten Jahresausblick hervor./ck/rob/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 07:17 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 07:17 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,49 % und einem Kurs von 67,28EUR auf Tradegate (05. Mai 2026, 09:58 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: AB Inbev

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 73

Kursziel alt: 73

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

