JPMORGAN stuft Schaeffler auf 'Neutral'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schaeffler nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Analyst Jose M Asumendi sprach in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung von einem soliden Start in das Jahr 2026, wobei die vom Auto- und Industriezulieferer zur Verfügung gestellte Konsensschätzung für das operative Ergebnis leicht übertroffen worden sei. Der Fokus liege nun auf den Initiativen von Schaeffler zur Steigerung der Ergebnisse im Bereich Elektromobilität und zur Reduzierung der Verluste in diesem Bereich./ck/rob/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 07:26 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 07:26 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 07:26 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 07:26 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,19 % und einem Kurs von 8,21EUR auf Tradegate (05. Mai 2026, 09:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Jose M Asumendi
Analysiertes Unternehmen: Schaeffler
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 10
Kursziel alt: 10
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Jose M Asumendi
Analysiertes Unternehmen: Schaeffler
Aktieneinstufung neu: neutral
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Kursziel alt: 10
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