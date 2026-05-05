JPMORGAN stuft Schaeffler auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schaeffler nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Analyst Jose M Asumendi sprach in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung von einem soliden Start in das Jahr 2026, wobei die vom Auto- und Industriezulieferer zur Verfügung gestellte Konsensschätzung für das operative Ergebnis leicht übertroffen worden sei. Der Fokus liege nun auf den Initiativen von Schaeffler zur Steigerung der Ergebnisse im Bereich Elektromobilität und zur Reduzierung der Verluste in diesem Bereich./ck/rob/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 07:26 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 07:26 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,19 % und einem Kurs von 8,21EUR auf Tradegate (05. Mai 2026, 09:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Jose M Asumendi

Analysiertes Unternehmen: Schaeffler

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 10

Kursziel alt: 10

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 10,00 € , was eine Steigerung von +19,76% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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