BMW: Geeignete (Turbo)-Calls für Kurserholung

Trotz der neuerlichen Unabwägbarkeiten bekräftigte die Mehrheit der Experten – auch wegen der Präsentation aussichtsreicher Produkte, die sich auch in China etablieren sollten, mit Kurszielen von bis zu 108 Euro (Bernstein Research) ihre Kauf- oder Halte-Empfehlungen für die BMW-Aktie. Mit Long-Hebelprodukten können Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn die BMW-Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 84 Euro, ihrem Wert von Ende April, zulegen kann.

Mit der BMW-Aktie (ISIN: DE0005190003) ging es seit ihrem Jahreshoch vom 9.12.25 bei 97,88 Euro deutlich nach unten. Konnte sich die Aktie Ende März 2026 von ihrem damaligen Kursniveau bei 76 Euro bis Ende April wieder auf bis zu 84 Euro erholen, so schickten die angekündigten US-Zollerhöhungen den Aktienkurs wieder auf sein aktuelles Niveau bei 76,20 Euro nach unten.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 77 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die BMW-Aktie mit Basispreis bei 77 Euro, Bewertungstag 18.9.26, BV 0,1, ISIN: DE000UJ3X3V3, wurde beim BMW-Aktienkurs von 76,20 Euro mit 0,39 – 0,40 Euro gehandelt.

Legt die BMW-Aktie in spätestens einem Monat auf 84 Euro zu, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,87 Euro (+118 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 68,684 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die BMW-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 68,684 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MM3M5J7, wurde beim Aktienkurs von 76,20 Euro mit 0,79 – 0,80 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der BMW-Aktie auf 84 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,53 Euro (+91 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 65,468 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die BMW-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 65,468 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000SX7NC86, wurde beim Aktienkurs von 76,20 Euro mit 1,12 – 1,13 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der BMW-Aktie auf 84 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,85 Euro (+64 Prozent) ansteigen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von BMW-Aktie oder von Hebelprodukten auf BMW-Aktie dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.