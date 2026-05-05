🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall

    ROUNDUP

    153 Aufrufe 153 0 Kommentare 0 Kommentare

    Rheinmetall wächst schwächer als gedacht - Jahresziele aber bestätigt

    Für Sie zusammengefasst
    • Großer Auftragsbestand, Abarbeitung läuft verzögert
    • Umsatzwachstum schwächer als von Märkten erwartet
    • Jahresziele bestätigt, Wachstum im zweiten Quartal
    ROUNDUP - Rheinmetall wächst schwächer als gedacht - Jahresziele aber bestätigt
    Foto: Philipp Schulze - dpa

    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Rheinmetall hat die Erwartungen zum Jahresstart nur teilweise erfüllt. Der Rüstungskonzern kann sich kaum vor Aufträgen retten, hat aber Probleme mit dem Abarbeiten der Bestellungen. Während der Auftragsbestand im ersten Quartal weiter nach oben geschnellt ist, hinkt die Umsatzentwicklung dem Rüstungsboom hinterher. Rheinmetall bestätigte aber seine Jahresziele und stellte eine deutliche Beschleunigung des Wachstums im zweiten Quartal in Aussicht. Das beruhigte die Anleger, die Aktie stieg im frühen Handel bis zu 2,3 Prozent und setzte damit ihre jüngste Erholung fort.

    Nach einem starken Jahresstart und schwachem zweiten Quartal 2025 dürfte es in diesem Jahr nun genau andersherum laufen, kommentierte JPMorgan-Analyst David Perry. Die Ergebnisse des ersten Quartals lägen nur wegen Timing-Effekten unter den Markterwartungen. Zwar seien die Anleger inzwischen weitaus kritischer als in den vorigen Jahren, was die Umsetzung der Ambitionen von Rheinmetall anbelange, ergänzte Perry. Er selbst hält die Erläuterungen des Rüstungskonzerns allerdings für plausibel. Auch Jefferies-Expertin Chloe Lemarie bezeichnete die Kommentare zum ersten Halbjahr als beruhigend.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Rheinmetall AG!
    Short
    1.420,86€
    Basispreis
    0,92
    Ask
    × 14,93
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    1.360,78€
    Basispreis
    0,92
    Ask
    × 14,89
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Umsatz von Rheinmetall sei im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal um 7,7 Prozent auf 1,94 Milliarden Euro gestiegen, wie der Rüstungskonzern bereits am Montagabend nach Börsenschluss auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. Damit sei die Markterwartung von knapp 2,3 Milliarden Euro nicht erreicht worden. Das operative Ergebnis legte um gut 17 Prozent auf 224 Millionen Euro zu. Die entsprechende Marge stieg um 1,1 Prozentpunkte auf 11,6 Prozent, was auf dem Niveau der Markterwartung liege.

    Im zweiten Quartal werde die Produktion am spanischen Standort Murcia nach einer Explosion in der dortigen Munitionsfabrik vollumfänglich aufgenommen, was die Auslieferungen im Segment Waffe und Munition anschieben dürfte, hieß es weiter. Obendrein erwartet Rheinmetall die Abnahme bereits fertiggestellter Lkw durch die Bundeswehr im zweiten Jahresviertel. Barclays-Analyst Afonso Osorio verwies außerdem auf hohe Vergleichswerte aus dem ersten Quartal im Vorjahr, die nun ihre Spuren bei Rheinmetall hinterließen. Er bemängelte auch den negativen freien Barmittelzufluss infolge niedrigerer Anzahlungen von Kunden und höherer Investitionen.

    An Aufträgen mangelt es dem Rüstungskonzern allerdings nicht: Die sogenannte Nomination betrug im ersten Quartal 4,9 Milliarden Euro. Diese Kennziffer umfasst neben dem klassischen Auftragseingang unter anderem das Volumen aus neu abgeschlossenen Rahmenverträgen. Der Backlog stieg nicht zuletzt dank der Übernahme des Marineschiffbauers NVL mit dessen Auftragsbestand auf rund 73 Milliarden Euro und liegt damit fast ein Drittel über dem Vorjahreswert. In diesem Orderbestand sind verbindliche Aufträge und Rahmenverträge inkludiert.

    Auf dieser Basis bekräftigte Rheinmetall seine Jahresziele. Der Umsatz soll 2026 weiterhin um 40 bis 45 Prozent auf 14 bis 14,5 Milliarden Euro nach oben klettern. Die operative Ergebnismarge erwartet der Rüstungskonzern bei rund 19 Prozent.

    Die vollständigen Quartalszahlen will Rheinmetall weiterhin am 7. Mai vorlegen./niw/he/mne/stk

    Rheinmetall

    +5,53 %
    +6,60 %
    -12,29 %
    -17,27 %
    -13,71 %
    +423,51 %
    +1.491,18 %
    +2.013,21 %
    +62.308,29 %
    ISIN:DE0007030009WKN:703000
    Rheinmetall direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,69 % und einem Kurs von 1.421 auf Tradegate (05. Mai 2026, 10:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +6,60 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,29 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 66,02 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8500 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.161,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2.125,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.220,00EUR was eine Bandbreite von +46,96 %/+53,53 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Rheinmetall. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung von Rheinmetall: Vorläufige Q1-Zahlen bestätigen Marge, Umsatzverschiebungen ins Q2, Jahresprognose bekräftigt; Analysten überwiegend Kauf mit mittlerem Kursziel ~2.144 EUR vs aktuellem Kurs ~1.356 EUR; Diskussion, ob positive Nachrichten bereits eingepreist sind; Aktie rund 20% unter 200-Tage-Linie, wenig Kursreaktion auf Auftragsmeldungen, Geduld und Volatilität erwartet.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP Rheinmetall wächst schwächer als gedacht - Jahresziele aber bestätigt Rheinmetall hat die Erwartungen zum Jahresstart nur teilweise erfüllt. Der Rüstungskonzern kann sich kaum vor Aufträgen retten, hat aber Probleme mit dem Abarbeiten der Bestellungen. Während der Auftragsbestand im ersten Quartal weiter nach oben …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     