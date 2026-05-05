Trump hat gestern von einem "Mini-Krieg" gegen den Iran gesprochen - dessen Folge aber in der Realität gigantisch groß sein werden! Denn mit steigendem Ölpreis (steigenden Energiepreisen generell) steigt die Inflation, weswegen die Zinsen nicht fallen, sondern eher sogar steigen werden. Das zeigen die Kapitalmarkt-Zinsen weltweit, aber vor allem auch in den USA: die 30-jährige US-Staatsanleihe fast auf Allzeithoch - Geld und Schulden werden also immer teurer. Das wiederum drückt den US-Immobilienmarkt nach unten und erhöht das Pleiten-Risiko im Kreditsektor. Und die Uhr tickt: jeder Tag, an dem die Straße von Hormus dicht bleibt, verschlimmert die Lage. Nun ist der Iran-Krieg faktisch wieder ausgebrochen mit dem Angriff Teherans auf die Vereinigten Arabischen Emirate (vor allem auf dessen Energiezentrum Fujaira) und dem Gegenschlag der Emirate..

Hinweis aus Video:

So traden Sie Trump!

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Das Video "Trumps "Mini-Krieg" gegen Iran und seine gigantischen Folgen! " sehen Sie hier..