ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Hugo Boss auf 'Hold' - Ziel 33 Euro
- Jefferies belässt Hugo Boss auf Hold Kursziel 33
- Operatives Ergebnis (Ebit) übertraf die Erwartungen
- Wachstum durch China und Pazifik stärkt die Marge
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hugo Boss nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Der operative Gewinn (Ebit) des Modekonzerns habe im ersten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Frederick Wild in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Dies basiere hauptsächlich auf der Rückkehr zum Wachstum in China, anhaltenden Verbesserungen im Pazifikraum und auf einer überdurchschnittlichen Bruttomarge. Zudem liege das berichtete Wachstum aus eigener Kraft über dem Konsens, und es beinhalte eine Verwässerung durch den Nahost-Krieg./rob/tih/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 02:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 02:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hugo Boss Aktie
Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,76 % und einem Kurs von 37,45 auf Tradegate (05. Mai 2026, 10:03 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hugo Boss Aktie um +2,59 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,53 %.
Die Marktkapitalisierung von Hugo Boss bezifferte sich zuletzt auf 2,63 Mrd..
Hugo Boss zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1100 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,50EUR. Von den letzten 8 Analysten der Hugo Boss Aktie empfehlen 8 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von -11,17 %/+13,06 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 33 Euro
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Community Beiträge zu Hugo Boss - A1PHFF - DE000A1PHFF7
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Ich bin hier seit ein paar Tagen wieder eingestiegen, da ich eh und jeh schon von den Produkten von HB überzeugt bin und denke das auf diesem Niveau wirklich alle Risiken eingearbeitet sind.
Der Gewinn ist nach Auszahlung der Dividende. Es wurde bisher ca.die hälfte des Gewinns als Dividende ausgezahlt. Also bitte die Hausaufgaben richtig machen.
Das einzige was mich stört ist das Wort langfristig. "Hugo Boss strebt langfristig wieder zweistellige Gewinnmarge an". Hier hätte das Wort mittelfristig auch gepasst.