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    ANALYSE-FLASH

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    Jefferies belässt Hugo Boss auf 'Hold' - Ziel 33 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies belässt Hugo Boss auf Hold Kursziel 33
    • Operatives Ergebnis (Ebit) übertraf die Erwartungen
    • Wachstum durch China und Pazifik stärkt die Marge
    ANALYSE-FLASH - Jefferies belässt Hugo Boss auf 'Hold' - Ziel 33 Euro
    Foto: Cerib - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hugo Boss nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Der operative Gewinn (Ebit) des Modekonzerns habe im ersten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Frederick Wild in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Dies basiere hauptsächlich auf der Rückkehr zum Wachstum in China, anhaltenden Verbesserungen im Pazifikraum und auf einer überdurchschnittlichen Bruttomarge. Zudem liege das berichtete Wachstum aus eigener Kraft über dem Konsens, und es beinhalte eine Verwässerung durch den Nahost-Krieg./rob/tih/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 02:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 02:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hugo Boss Aktie

    Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,76 % und einem Kurs von 37,45 auf Tradegate (05. Mai 2026, 10:03 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hugo Boss Aktie um +2,59 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,53 %.

    Die Marktkapitalisierung von Hugo Boss bezifferte sich zuletzt auf 2,63 Mrd..

    Hugo Boss zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1100 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,50EUR. Von den letzten 8 Analysten der Hugo Boss Aktie empfehlen 8 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von -11,17 %/+13,06 % bedeutet.


    Rating: Hold
    Analyst:
    Kursziel: 33 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 33,00, was einem Rückgang von -11,15% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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