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    ROUNDUP

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    Norma Group macht im Quartal wieder Gewinn - Jahresziele bestätigt

    Für Sie zusammengefasst
    • Schwache Autonachfrage drückt Quartalsumsatz im Q1 2026
    • Bereinigtes Ebit 6,3 Mio und Nettogewinn 310,4 Mio
    • Fokus auf Kerngeschäft und Streichung von 400 Stellen
    ROUNDUP - Norma Group macht im Quartal wieder Gewinn - Jahresziele bestätigt
    Foto: NORMA Group

    MAINTAL (dpa-AFX) - Eine schwache Nachfrage aus der Automobilindustrie hat bei Norma Group auch im Auftaktquartal 2026 Spuren in der Bilanz hinterlassen. "Der Start in das Jahr 2026 war erwartungsgemäß anspruchsvoll", sagte Unternehmenschefin Birgit Seeger am Dienstag laut einer Mitteilung. Während sich das Geschäft im Bereich Mobility & New Energy weiterhin schwächer entwickelt habe, habe Industry Applications ein organisches Wachstum verzeichnet. Zudem wirkten sich die Effizienzmaßnahmen positiv aus. Die Ziele für das Gesamtjahr bestätigten die Hessen. Die Aktie notierte auf dem Vortagesschlusskurs.

    Im ersten Quartal schrumpfte der Umsatz im Jahresvergleich auch wegen ungünstiger Wechselkurse um 5,7 Prozent auf 208,6 Millionen Euro, wie das im SDax notierte Unternehmen in Maintal mitteilte. Bereinigt um Währungseffekte fiel der Erlös um 1,3 Prozent. Dabei entwickelte sich das Geschäft mit der Autoindustrie schleppend. Besser lief es hingegen im Bereich mit Industriekunden dank einer guten Nachfrage in China.

    Operativ machte das Unternehmen wieder einen Gewinn. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) betrug dank Kosteneinsparungen 6,3 Millionen Euro, nach einem Verlust von 0,2 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Die Ergebnismarge vor Zinsen und Steuern landete damit bei 3,0 Prozent.

    Unter dem Strich blieb dank des Verkaufs des Geschäfts für Wassermanagement ein Gewinn von 310,4 Millionen Euro hängen. Im Vorjahr hatte der Konzern noch einen Verlust von 3,9 Millionen Euro ausgewiesen.

    Nach dem inzwischen abgeschlossenen Verkauf des Wassermanagement-Geschäfts will sich Norma stärker auf das Kerngeschäft mit Verbindungslösungen und industriellen Anwendungen fokussieren und sich mehr auf wachstumsstarke Kundensegmente ausrichten. Um Kosten einzusparen, stehen die Standortkapazitäten des Unternehmens weltweit auf dem Prüfstand.

    In China wurden bereits im vergangenen Jahr zwei Werke geschlossen. Bis 2028 sollen nach aktueller Planung 400 Stellen weltweit gestrichen werden. Die ersten 100 sind nach Angaben einer Sprecherin bereits im vergangenen Jahr weggefallen. Ende März beschäftigte Norma knapp 6.100 Menschen. In Deutschland wurde zuletzt für den Abbau von Verwaltungsstellen ein Freiwilligenprogramm gestartet.

    Für das Gesamtjahr 2026 peilt das Unternehmen ein Umsatzplus von bis zu zwei Prozent an, der Erlös könnte im schlechten Fall aber auch stagnieren. Im vergangenen Jahr war der Erlös um fast sieben Prozent auf knapp 822 Millionen Euro zurückgegangen. Die um Sondereffekte bereinigte Ergebnismarge vor Zinsen und Steuern dürfte den Plänen zufolge im laufenden Jahr bei 2 bis 4 Prozent landen. 2025 war die operative Marge um fast 3 Prozentpunkte auf 0,8 Prozent gefallen./mne/niw/stk

    NORMA Group

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    ISIN:DE000A1H8BV3WKN:A1H8BV
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NORMA Group Aktie

    Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,75 % und einem Kurs von 18.145 auf Ariva Indikation (05. Mai 2026, 10:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NORMA Group Aktie um +4,68 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,95 %.

    Die Marktkapitalisierung von NORMA Group bezifferte sich zuletzt auf 477,30 Mio..

    NORMA Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2800 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 14,500EUR. Von den letzten 4 Analysten der NORMA Group Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von -19,89 %/+33,51 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu NORMA Group - A1H8BV - DE000A1H8BV3

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursbewegungen und anstehende Kapitalmaßnahmen bei NORMA: heutiger Kursanstieg (mutmaßlich wegen Q1‑2026), Diskussionen über ein zweites Angebot/Einziehungsmaßnahme mit Spekulationen über Preis (häufig 18,04 €; auch 15–16 € genannt), vorgeschlagene Dividende €0,14 statt Sonderdividende, mögliche Marktkapitalisierung ~309 Mio. bei ~18 € sowie positive Auftragsmeldungen als Fundamentssignal.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NORMA Group eingestellt.

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    dpa-AFX
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