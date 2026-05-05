ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt FMC auf 'Underperform' - Ziel 32 Euro
- Jefferies bestätigt Underperform und Ziel 32 Euro
- Umsatzentwicklung stimmt weitgehend mit Erwartungen
- Fokus auf US-Geschäft wegen gesunkener Behandlungszahl
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. James Vane-Tempest schrieb in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung, die Umsatzentwicklung des Dialysekonzerns entspreche in etwa den Erwartungen. Der Fokus liege aber wohl auf dem US-Geschäft wegen einer dort gesunkenen Behandlungszahl./tih/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 02:02 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 02:02 / ET
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Medical Care Aktie
Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,38 % und einem Kurs von 37,47 auf Tradegate (05. Mai 2026, 10:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Medical Care Aktie um -9,59 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,47 %.
Die Marktkapitalisierung von Fresenius Medical Care bezifferte sich zuletzt auf 10,91 Mrd..
Fresenius Medical Care zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9100 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 46,00EUR was eine Bandbreite von -13,49 %/+24,36 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 32 Euro