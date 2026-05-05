Jefferies belässt FMC auf 'Underperform' - Ziel 32 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Medical Care Aktie

Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,38 % und einem Kurs von 37,47 auf Tradegate (05. Mai 2026, 10:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Medical Care Aktie um -9,59 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,47 %.

Die Marktkapitalisierung von Fresenius Medical Care bezifferte sich zuletzt auf 10,91 Mrd..

Fresenius Medical Care zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9100 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 46,00EUR was eine Bandbreite von -13,49 %/+24,36 % bedeutet.