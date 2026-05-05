Schaeffler Aktie schießt durch die Decke. Was steckt dahinter? - 05.05.2026

Obwohl sich die Schaeffler Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -22,06 % hinnehmen.

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Schaeffler Aktie. Mit einer Performance von +8,57 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Schaeffler Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,42 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 8,5500€, mit einem Plus von +8,57 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +6,22 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,14 %. Im Jahr 2026 gab es für Schaeffler bisher ein Minus von -5,83 %.

Während Schaeffler heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,90 %. Damit gehört Schaeffler heute zu den auffälligeren Werten.

Schaeffler Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +6,22 % 1 Monat +9,14 % 3 Monate -22,06 % 1 Jahr +107,48 %

Informationen zur Schaeffler Aktie

Stand: 05.05.2026, 10:30 Uhr

Es gibt 945 Mio. Schaeffler Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,77 Mrd.EUR € wert.

Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler hat zu Jahresbeginn etwas mehr im Tagesgeschäft verdient als erwartet. Beim Umsatz mussten die Franken zwar einen Dämpfer hinnehmen, das lag aber an ungünstigen Wechselkursen. Währungsbereinigt wäre der …

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Schaeffler Aktie jetzt kaufen?

Ob die Schaeffler Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Schaeffler Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.