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    Besonders beachtet!

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    Schaeffler Aktie schießt durch die Decke. Was steckt dahinter? - 05.05.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Schaeffler Aktie bisher um +8,57 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Schaeffler Aktie.

    Besonders beachtet! - Schaeffler Aktie schießt durch die Decke. Was steckt dahinter? - 05.05.2026
    Foto: Daniel Karmann - dpa

    Schaeffler aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 05.05.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Schaeffler Aktie. Mit einer Performance von +8,57 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Schaeffler Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,42 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 8,5500, mit einem Plus von +8,57 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Obwohl sich die Schaeffler Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -22,06 % hinnehmen.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +6,22 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,14 %. Im Jahr 2026 gab es für Schaeffler bisher ein Minus von -5,83 %.

    Während Schaeffler heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,90 %. Damit gehört Schaeffler heute zu den auffälligeren Werten.

    Schaeffler Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,22 %
    1 Monat +9,14 %
    3 Monate -22,06 %
    1 Jahr +107,48 %
    Stand: 05.05.2026, 10:30 Uhr

    Informationen zur Schaeffler Aktie

    Es gibt 945 Mio. Schaeffler Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,77 Mrd.EUR € wert.

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    Ob die Schaeffler Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Schaeffler Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Schaeffler

    +5,96 %
    +6,44 %
    +9,31 %
    -21,92 %
    +107,54 %
    +23,45 %
    +6,57 %
    -38,75 %
    -40,36 %
    ISIN:DE000SHA0100WKN:SHA010
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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