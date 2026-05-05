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    Chartanalyse

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    Agnico Eagle Mines: Vom Krisenkandidaten zum Bullenmarkt-Star

    Agnico Eagle Mines hat in den vergangenen drei Jahren eine bemerkenswerte Metamorphose hingelegt: Aus einem volatilen Seitwärtsmarkt entstand ein dynamischer Bullenlauf – nun ringt die Aktie zwischen Konsolidierung, Trendtreue und dem nächsten Angriff auf ihre Rekordmarken.

    Chartanalyse - Agnico Eagle Mines: Vom Krisenkandidaten zum Bullenmarkt-Star
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Dreijahresbild: Vom Seitwärtsmarkt zur dynamischen Aufwärtsbewegung

    Über den betrachteten Zeitraum zeigt die Aktie von Agnico Eagle Mines einen klaren Wandel: Ausgehend von Kursen um 50 bis 60 US-Dollar im Frühjahr 2023 rutschte der Wert zunächst in eine ausgeprägte Schwächephase. Das Verlaufstief der letzten drei Jahre markierte die Aktie am 4. Oktober 2023 bei 41,26 US-Dollar. Von dort startete jedoch eine mittel- bis langfristige Trendwende. Ab Ende 2023 etablierte sich ein stabiler Aufwärtstrend, der sich 2024 deutlich beschleunigte und 2025/2026 in eine dynamische Rally mündete. Das bisherige Dreijahreshoch wurde am 2. März 2026 bei 215,70 US-Dollar erreicht. Insgesamt hat sich der Kurs damit in gut zweieinhalb Jahren mehr als verfünffacht und aus einem volatilen Seitwärts- und Abwärtsszenario in einen klaren Bullenmarkt gedreht.

    Aktuelle Lage im Spannungsfeld zwischen Hoch und Korrektur

    Der letzte verfügbare Schlusskurs liegt bei 153,80 US-Dollar (4. Mai 2026). Damit notiert die Aktie deutlich über dem Dreijahrestief von 41,26 US-Dollar und befindet sich rund 64,5 Prozent über diesem Niveau. Gleichzeitig hat sich der Wert vom Rekordhoch bei 215,70 US-Dollar spürbar entfernt und liegt aktuell etwa 28,7 Prozent darunter. Charttechnisch befindet sich Agnico Eagle Mines damit in einer Konsolidierungsphase innerhalb eines übergeordnet intakten Aufwärtstrends: Nach der starken Rally bis Anfang März 2026 hat der Markt einen Teil der Gewinne abgegeben, ohne den langfristigen Bullenmarkt bislang grundsätzlich in Frage zu stellen.

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    200-Tage-Linie: Aufwärtstrend bleibt intakt

    Die 200-Tage-Linie verläuft auf Basis der vorliegenden Kurshistorie näherungsweise im Bereich von rund 150 US-Dollar. Der aktuelle Kurs von 153,80 US-Dollar liegt damit etwa 3,8 Prozent oberhalb dieses langfristigen Durchschnitts. Diese Konstellation signalisiert einen weiterhin intakten Aufwärtstrend, auch wenn die Dynamik im Vergleich zur Phase des steilen Anstiegs zwischen Ende 2025 und dem Hoch im März 2026 nachgelassen hat. Solange die Aktie oberhalb der 200-Tage-Linie notiert und Rücksetzer in diesem Bereich aufgefangen werden, bleibt das technische Bild positiv und Korrekturen sind eher als Zwischenkonsolidierungen innerhalb des Bullenmarktes zu werten.

    Unterstützungen und Widerstände: Entscheidende Marken im Blick

    Auf der Unterseite hat sich im Chart eine wichtige Unterstützungszone im Bereich von 140 bis 145 US-Dollar herausgebildet. In diesem Band prallte die Aktie im November und Dezember 2025 sowie zu Beginn des Jahres 2026 mehrfach nach oben ab, womit dieser Bereich als zentrale Auffangzone fungiert. Darunter bietet der Bereich um 120 bis 125 US-Dollar eine weitere markante Unterstützung, die aus einer früheren Konsolidationsphase nach dem starken Anstieg im zweiten Halbjahr 2025 hervorgegangen ist. Eine übergeordnete, langfristige Supportzone liegt zudem im Bereich von 100 bis 105 US-Dollar, wo Mitte 2025 ein wichtiger Ausbruch nach oben erfolgte. Auf der Oberseite trifft die Aktie im Bereich von 180 bis 190 US-Dollar auf einen ersten bedeutenden Widerstand, an dem der Kurs im Februar bis April 2026 mehrfach scheiterte. Darüber rückt die Zone um 200 bis 215 US-Dollar in den Fokus, wobei das Verlaufshoch bei 215,70 US-Dollar den zentralen übergeordneten Widerstand und potenziellen Zielbereich einer erneuten Aufwärtsbewegung markiert.

    Agnico Eagle Mines

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    ISIN:CA0084741085WKN:860325Indikator:SMA 200 Tage
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    Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Agnico Eagle Mines Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 164,80C$, was einem Rückgang von -8,32% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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