UniCredit macht Druck: 6 Wochen bis zur Entscheidung über Commerzbank

Das Angebot sieht vor, je Commerzbank-Aktie 0,485 UniCredit-Anteile zu tauschen. Auf Basis des Eröffnungskurses vom Dienstag entspricht das einem impliziten Wert von rund 32 Euro je Aktie – der Gesamtwert des Angebots liegt damit bei knapp 35 Milliarden Euro.

UniCredit hat am Dienstag formell das Übernahmeangebot für die Commerzbank bei den Aktionären eingereicht. Damit läutet CEO Andrea Orcel eine sechswöchige Frist ein, die über die Zukunft des deutschen Geldhauses entscheidet. Die Annahmefrist läuft vom 5. Mai bis zum 16. Juni.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.



Dabei hatte Orcel am Dienstag noch erklärt, er sehe keine Zukunft, in der das italienische Kreditinstitut die Commerzbank vollständig kontrolliere.

BOOM, das hört sich nach einer Kehrtwende an, die es aber nicht ist.

DENN: Gleichzeitig startet die UniCredit ein Übernahmeangebot an die Aktionäre der Commerzbank.

"Wenn wir die Kontrolle erlangen, was derzeit nicht das erwartete Szenario ist, dann ist unser Vorgehen ganz klar, und die daraus resultierenden Erträge wären sehr positiv für unsere Aktionäre und auch für die Aktionäre der Commerzbank, aber das liegt in deren Hand", sagte er gegenüber CNBC.

Orcel spielt Catenaccio: Den Ball flach und in den eigenen Reihen halten, bis der Gegner müde wird!

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"Wir machen uns da keine großen Sorgen. Wir konzentrieren uns einfach auf die Umsetzung unserer Ziele und haben alles getan, um die Aktionäre einzubinden. Jetzt schauen wir uns einfach an, was die Aktionäre tun werden."

UniCredit kündigte im vergangenen Monat ein Angebot zum Erwerb weiterer Anteile an der Commerzbank an, das als Aktientausch strukturiert ist. Ziel ist es, die Beteiligung von UniCredit an der Commerzbank auf über 30 Prozent zu erhöhen.

Sie hält bereits eine 28-prozentige Beteiligung an der Commerzbank, nachdem sie ihre Investitionen in die Commerzbank seit dem Erwerb einer Minderheitsbeteiligung im Jahr 2024 stetig erhöht hat.

Das Übernahmeangebot für die Commerzbank beginnt am Dienstag.

Am Montag stimmten die Aktionäre von UniCredit der Ausgabe von 470 Millionen neuen Aktien zu, die gegen im Rahmen des Angebots angediente Commerzbank-Aktien getauscht werden könnten.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion





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