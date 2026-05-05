Fraport schlägt Erwartungen: Nahost-Krise bleibt der eigentliche Stresstest

Auch unterhalb des EBITDA überzeugte Fraport: Das EBIT lag mit 56 Millionen Euro sechs Prozent über dem Konsens, und das Konzernergebnis nach Minderheiten fiel mit minus 17,9 Millionen Euro deutlich weniger negativ aus als die erwarteten minus 25,2 Millionen Euro. Der Jahresvergleich beim Nettoergebnis wird allerdings durch Sonderbelastungen aus dem Antalya-Gemeinschaftsunternehmen im Vorjahresquartal begünstigt.

Der Betreiber des Frankfurter Flughafens erzielte ein Konzern-EBITDA von 196 Millionen Euro, was rund 4,4 Prozent oberhalb des Marktkonsenses von 188 Millionen Euro lag. Den entscheidenden Unterschied machte das Ground-Handling-Segment: Es übertraf die Erwartungen um rund zehn Millionen Euro, weil sowohl die Erlöse – gestützt durch höhere Preise und gewonnene Marktanteile – als auch die Sachkosten besser ausfielen als geplant. Die Zahl der abgefertigten Passagiere stieg im Jahresvergleich um 2,3 Prozent auf rund 12,7 Millionen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die Fraport-Aktie reagierte am Dienstag mit leichten Verlusten auf die Zahlen. Seit Ausbruch des Iran-Krieges hat die Aktie rund ein Viertel an Wert verloren.

Nicht ganz mithalten konnte das Aviationsegment: Es blieb mit einem EBITDA von 46 Millionen Euro rund vier Prozent hinter dem Konsens zurück. Der Einzelhandelsbereich dagegen traf die Erwartungen weitgehend: Das EBITDA erreichte 86 Millionen Euro, obwohl die Ausgaben pro Passagier mit 2,71 Euro knapp vier Prozent unter dem Vorjahreswert lagen. Das Internationale Segment erzielte 70 Millionen Euro EBITDA und damit leicht über den Erwartungen, mit einer starken Entwicklung am Standort Lima.

Für das Gesamtjahr 2026 bestätigte Fraport seine Finanzziele: ein Konzern-EBITDA von bis zu 1,5 Milliarden Euro, ein Konzernergebnis vor Minderheiten zwischen 300 und 400 Millionen Euro sowie einen positiven freien Cashflow im niedrigen dreistelligen Millionenbereich. Beim Passagieraufkommen in Frankfurt rechnet der Konzern nun eher mit dem unteren Ende der Zielspanne von 65 bis 66 Millionen.

Als Belastungsfaktor gilt der anhaltende Nahostkonflikt: Der Mittelost-Verkehr liegt weiterhin rund 65 Prozent unter Vorjahresniveau, im April kam ein Passagierrückgang von neun Prozent hinzu, verursacht durch Streiks bei der Lufthansa. Fraport-Analysten von Jefferies mahnen zur Vorsicht: Die Jahresziele stünden "unter dem Vorbehalt der geopolitischen Lage und der Kerosinverfügbarkeit."

Dennoch sehen beide beobachtenden Häuser die Aktie als kaufenswert. Jefferies hat ein Kursziel von 95 Euro ausgegeben und bewertet Fraport mit Buy bei einem aktuellen Kurs von 68,10 Euro entspräche das einem Aufwärtspotenzial von fast 40 Prozent. Die DZ Bank ist etwas optimistischer und setzt ihren fairen Wert auf 93 Euro, ebenfalls mit der Empfehlung Kaufen. Größere Konsensrevisionen erwarten beide Analysten nach dem Quartalsbericht zunächst nicht – zu viel hängt davon ab, wie sich das zweite und dritte Quartal entwickeln.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,02 % und einem Kurs von 68,25EUR auf Tradegate (05. Mai 2026, 10:44 Uhr) gehandelt.





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