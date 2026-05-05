KSB
Verhaltenes Quartal in einem herausfordernden Umfeld (FOTO)
Foto: Peter Endig - picture alliance / ZB
Frankenthal (ots) -
- Starker Auftragseingang aufgrund Energiegroßauftrag
- Umsatz auf Vorjahresniveau
- EBIT unter Vorjahr
Der Pumpen- und Armaturenhersteller KSB steigert den Auftragseingang im ersten
Quartal 2026 beträchtlich aufgrund eines Großauftrages im Absatzmarkt Energie.
Die geopolitischen Ereignisse des ersten Quartals beeinflussen den Umsatz sowie
das Ergebnis vor Finanzergebnis und Ertragsteuern (EBIT).
Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 hat KSB den Auftragseingang um 15,2 %
auf 1.012 Mio. EUR gegenüber Vorjahr gesteigert. Den stärksten Anstieg mit 31 %
auf 633 Mio. EUR erzielte das Segment Pumpen. Während der Auftragseingang im
Segment Armaturen um 0,2 % auf 112 Mio. EUR anstieg, verzeichnete das Segment
KSB SupremeServ einen Rückgang um 5,6 % auf 268 Mio. EUR. Im Segment Pumpen
realisierte der Absatzmarkt Energie, insbesondere getrieben durch einen
Großauftrag für ein Kraftwerk in Osteuropa, eine Steigerung des Auftragseingangs
um 359 % auf 257 Mio. EUR. Der Auftragseingang in den Standardmärkten reduzierte
sich hingegen um 45 Mio. EUR (11%) auf 354 Mio. EUR gegenüber Vorjahr. Der Markt
Bergbau verzeichnete im ersten Quartal 2026 einen Rückgang im Auftragseingang um
22 % auf 22 Mio. EUR.
Die Umsatzerlöse hat KSB in den ersten drei Monaten geringfügig um 0,4 % auf 712
Mio. EUR gesteigert. Mit einem Zuwachs von 16,4 % auf 390 Mio. EUR erzielte das
Segment Pumpen das stärkste Wachstum. Im Segment Armaturen reduzierten sich die
Umsatzerlöse um 5,9 % auf 97 Mio. EUR. Mit Umsatzerlösen von 225 Mio. EUR
verzeichnete KSB SupremeServ einen moderaten Rückgang gegenüber dem Vorjahr (3,2
%). Dieser Umsatzrückgang ist ausschließlich auf negative Währungseffekte in
Höhe von 8 Mio. EUR zurückzuführen. Während im Segment Pumpen die Standardmärkte
um 7,9 % auf 321 Mio. EUR überproportional anstiegen, wurden im Markt Energie
mit 48 Mio. EUR leicht rückläufige Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahr
erzielt. Der Markt Bergbau verzeichnete dagegen einen Umsatzrückgang um 6 Mio.
EUR auf 21 Mio. EUR.
Im ersten Quartal 2026 erzielte KSB ein EBIT in Höhe von 39,8 Mio. EUR (Vorjahr
45,5 Mio. EUR) und eine EBIT-Marge von 5,6 %. Dieses EBIT ist wie im Vorjahr
durch externe Transformationskosten für SAP S/4HANA in Höhe von 6,4 Mio. EUR
(7,5 Mio. EUR im Q1 2025) belastet. Das Segment Pumpen erzielte ein EBIT von 8,0
Mio. EUR gegenüber 6,9 Mio. EUR im Vorjahr. Dieses ist auf einen Ergebnisanstieg
in den Standardmärkten zurückzuführen. Während das EBIT im Segment Armaturen mit
-0,1 Mio. EUR nahezu konstant zum Vorjahr blieb, verringerte es sich im Segment
KSB SupremeServ um 6,9 Mio. EUR auf 31,9 Mio. EUR.
"Die aus 2025 bekannten Rahmenbedingungen einer schwachen Weltkonjunktur werden
nunmehr durch den Iran-Krieg und seine vielfältigen Einflüsse auf die globale
Wirtschaft erweitert", sagt Dr. Stephan Timmermann, Sprecher der
KSB-Geschäftsleitung. "In der Summe ergibt sich ein erneut sehr herausforderndes
Umfeld, in dem wir KSB auf kurze Sicht, mit Besonnenheit aber auch mit hohem
Fokus und schneller Reaktion führen. Dabei besinnen wir uns konsequent auf
unsere Stärken. Die Kraft der Erfahrung und der Rückblick auf den Erfolg in den
schwierigen Jahren seit Corona geben uns die Zuversicht, dass wir auch dieses
anspruchsvolle Jahr im Rahmen der Prognose meistern werden".
Aktuelle Pressefotos von KSB finden Sie hier:
https://ksbmedia.canto.global/v/press
KSB ist ein international führender Hersteller von Pumpen und Armaturen. Der
Konzern mit seiner Zentrale in Frankenthal ist mit eigenen
Vertriebsgesellschaften, Fertigungsstätten und Servicebetrieben auf fünf
Kontinenten vertreten. Der Konzern hat im Geschäftsjahr 2025 mit rund 16.800
Mitarbeitern einen Umsatz von ca. 3 Mrd. EUR erzielt.
Pressekontakt:
Sonja Ayasse
Tel + 49 6233 86-3118
Mobil +49 151 22953838
mailto:sonja.ayasse@ksb.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/100499/6268628
OTS: KSB SE & Co. KGaA
ISIN: DE0006292006
- Starker Auftragseingang aufgrund Energiegroßauftrag
- Umsatz auf Vorjahresniveau
- EBIT unter Vorjahr
Der Pumpen- und Armaturenhersteller KSB steigert den Auftragseingang im ersten
Quartal 2026 beträchtlich aufgrund eines Großauftrages im Absatzmarkt Energie.
Die geopolitischen Ereignisse des ersten Quartals beeinflussen den Umsatz sowie
das Ergebnis vor Finanzergebnis und Ertragsteuern (EBIT).
Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 hat KSB den Auftragseingang um 15,2 %
auf 1.012 Mio. EUR gegenüber Vorjahr gesteigert. Den stärksten Anstieg mit 31 %
auf 633 Mio. EUR erzielte das Segment Pumpen. Während der Auftragseingang im
Segment Armaturen um 0,2 % auf 112 Mio. EUR anstieg, verzeichnete das Segment
KSB SupremeServ einen Rückgang um 5,6 % auf 268 Mio. EUR. Im Segment Pumpen
realisierte der Absatzmarkt Energie, insbesondere getrieben durch einen
Großauftrag für ein Kraftwerk in Osteuropa, eine Steigerung des Auftragseingangs
um 359 % auf 257 Mio. EUR. Der Auftragseingang in den Standardmärkten reduzierte
sich hingegen um 45 Mio. EUR (11%) auf 354 Mio. EUR gegenüber Vorjahr. Der Markt
Bergbau verzeichnete im ersten Quartal 2026 einen Rückgang im Auftragseingang um
22 % auf 22 Mio. EUR.
Die Umsatzerlöse hat KSB in den ersten drei Monaten geringfügig um 0,4 % auf 712
Mio. EUR gesteigert. Mit einem Zuwachs von 16,4 % auf 390 Mio. EUR erzielte das
Segment Pumpen das stärkste Wachstum. Im Segment Armaturen reduzierten sich die
Umsatzerlöse um 5,9 % auf 97 Mio. EUR. Mit Umsatzerlösen von 225 Mio. EUR
verzeichnete KSB SupremeServ einen moderaten Rückgang gegenüber dem Vorjahr (3,2
%). Dieser Umsatzrückgang ist ausschließlich auf negative Währungseffekte in
Höhe von 8 Mio. EUR zurückzuführen. Während im Segment Pumpen die Standardmärkte
um 7,9 % auf 321 Mio. EUR überproportional anstiegen, wurden im Markt Energie
mit 48 Mio. EUR leicht rückläufige Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahr
erzielt. Der Markt Bergbau verzeichnete dagegen einen Umsatzrückgang um 6 Mio.
EUR auf 21 Mio. EUR.
Im ersten Quartal 2026 erzielte KSB ein EBIT in Höhe von 39,8 Mio. EUR (Vorjahr
45,5 Mio. EUR) und eine EBIT-Marge von 5,6 %. Dieses EBIT ist wie im Vorjahr
durch externe Transformationskosten für SAP S/4HANA in Höhe von 6,4 Mio. EUR
(7,5 Mio. EUR im Q1 2025) belastet. Das Segment Pumpen erzielte ein EBIT von 8,0
Mio. EUR gegenüber 6,9 Mio. EUR im Vorjahr. Dieses ist auf einen Ergebnisanstieg
in den Standardmärkten zurückzuführen. Während das EBIT im Segment Armaturen mit
-0,1 Mio. EUR nahezu konstant zum Vorjahr blieb, verringerte es sich im Segment
KSB SupremeServ um 6,9 Mio. EUR auf 31,9 Mio. EUR.
"Die aus 2025 bekannten Rahmenbedingungen einer schwachen Weltkonjunktur werden
nunmehr durch den Iran-Krieg und seine vielfältigen Einflüsse auf die globale
Wirtschaft erweitert", sagt Dr. Stephan Timmermann, Sprecher der
KSB-Geschäftsleitung. "In der Summe ergibt sich ein erneut sehr herausforderndes
Umfeld, in dem wir KSB auf kurze Sicht, mit Besonnenheit aber auch mit hohem
Fokus und schneller Reaktion führen. Dabei besinnen wir uns konsequent auf
unsere Stärken. Die Kraft der Erfahrung und der Rückblick auf den Erfolg in den
schwierigen Jahren seit Corona geben uns die Zuversicht, dass wir auch dieses
anspruchsvolle Jahr im Rahmen der Prognose meistern werden".
Aktuelle Pressefotos von KSB finden Sie hier:
https://ksbmedia.canto.global/v/press
KSB ist ein international führender Hersteller von Pumpen und Armaturen. Der
Konzern mit seiner Zentrale in Frankenthal ist mit eigenen
Vertriebsgesellschaften, Fertigungsstätten und Servicebetrieben auf fünf
Kontinenten vertreten. Der Konzern hat im Geschäftsjahr 2025 mit rund 16.800
Mitarbeitern einen Umsatz von ca. 3 Mrd. EUR erzielt.
Pressekontakt:
Sonja Ayasse
Tel + 49 6233 86-3118
Mobil +49 151 22953838
mailto:sonja.ayasse@ksb.com
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OTS: KSB SE & Co. KGaA
ISIN: DE0006292006
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur KSB Aktie
Die KSB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,01 % und einem Kurs von 948 auf Tradegate (05. Mai 2026, 10:43 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der KSB Aktie um -6,14 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,82 %.
Die Marktkapitalisierung von KSB bezifferte sich zuletzt auf 840,51 Mio..
KSB zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 26,50. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7100 %.
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Community Beiträge zu KSB - 629200 - DE0006292006
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Muckelius schrieb 01.08.25, 15:18
mitdiskutieren »
von boersengefluester.de
KSB: Volatile Bewegungen
Muckelius schrieb 27.06.25, 19:01
beide Aktiengattungen sind in den letzten Tagen gefragt. 900 Euro sind in Sicht. Der Kurs der Vorzüge hat erstmals sei langer Zeit die Stämme überholt...mitdiskutieren »
debull schrieb 16.06.25, 16:52
https://nutzer.comdirect.de/inf/news/detail.html?ID_NEWS=1149211695&BLOCKSIZE=30&DATE_END=&DATE_START=&FROM=&ID_SUPPLIER=DPA_AFX&ID_SUPPLIER=AKTIENCHECK&ID_SUPPLIER=BUSINESSWIRE&NAME_PORTFOLIO=&NEWS_CATEGORY=&NEWS_HASH=2744b69d1255b011d2588f8b5ff697593ec399f8&OFFSET=2&RANGE=24H®ION=&SEARCH_VALUE=&SORT=DATE&SORTDIR=DESCENDINGmitdiskutieren »
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