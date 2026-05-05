Verhaltenes Quartal in einem herausfordernden Umfeld (FOTO)

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur KSB Aktie

Die KSB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,01 % und einem Kurs von 948 auf Tradegate (05. Mai 2026, 10:43 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der KSB Aktie um -6,14 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,82 %.

Die Marktkapitalisierung von KSB bezifferte sich zuletzt auf 840,51 Mio..

KSB zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 26,50. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7100 %.