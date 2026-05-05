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    Verhaltenes Quartal in einem herausfordernden Umfeld (FOTO)

    KSB - Verhaltenes Quartal in einem herausfordernden Umfeld (FOTO)
    Foto: Peter Endig - picture alliance / ZB
    Frankenthal (ots) -

    - Starker Auftragseingang aufgrund Energiegroßauftrag
    - Umsatz auf Vorjahresniveau
    - EBIT unter Vorjahr

    Der Pumpen- und Armaturenhersteller KSB steigert den Auftragseingang im ersten
    Quartal 2026 beträchtlich aufgrund eines Großauftrages im Absatzmarkt Energie.
    Die geopolitischen Ereignisse des ersten Quartals beeinflussen den Umsatz sowie
    das Ergebnis vor Finanzergebnis und Ertragsteuern (EBIT).

    Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 hat KSB den Auftragseingang um 15,2 %
    auf 1.012 Mio. EUR gegenüber Vorjahr gesteigert. Den stärksten Anstieg mit 31 %
    auf 633 Mio. EUR erzielte das Segment Pumpen. Während der Auftragseingang im
    Segment Armaturen um 0,2 % auf 112 Mio. EUR anstieg, verzeichnete das Segment
    KSB SupremeServ einen Rückgang um 5,6 % auf 268 Mio. EUR. Im Segment Pumpen
    realisierte der Absatzmarkt Energie, insbesondere getrieben durch einen
    Großauftrag für ein Kraftwerk in Osteuropa, eine Steigerung des Auftragseingangs
    um 359 % auf 257 Mio. EUR. Der Auftragseingang in den Standardmärkten reduzierte
    sich hingegen um 45 Mio. EUR (11%) auf 354 Mio. EUR gegenüber Vorjahr. Der Markt
    Bergbau verzeichnete im ersten Quartal 2026 einen Rückgang im Auftragseingang um
    22 % auf 22 Mio. EUR.

    Die Umsatzerlöse hat KSB in den ersten drei Monaten geringfügig um 0,4 % auf 712
    Mio. EUR gesteigert. Mit einem Zuwachs von 16,4 % auf 390 Mio. EUR erzielte das
    Segment Pumpen das stärkste Wachstum. Im Segment Armaturen reduzierten sich die
    Umsatzerlöse um 5,9 % auf 97 Mio. EUR. Mit Umsatzerlösen von 225 Mio. EUR
    verzeichnete KSB SupremeServ einen moderaten Rückgang gegenüber dem Vorjahr (3,2
    %). Dieser Umsatzrückgang ist ausschließlich auf negative Währungseffekte in
    Höhe von 8 Mio. EUR zurückzuführen. Während im Segment Pumpen die Standardmärkte
    um 7,9 % auf 321 Mio. EUR überproportional anstiegen, wurden im Markt Energie
    mit 48 Mio. EUR leicht rückläufige Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahr
    erzielt. Der Markt Bergbau verzeichnete dagegen einen Umsatzrückgang um 6 Mio.
    EUR auf 21 Mio. EUR.

    Im ersten Quartal 2026 erzielte KSB ein EBIT in Höhe von 39,8 Mio. EUR (Vorjahr
    45,5 Mio. EUR) und eine EBIT-Marge von 5,6 %. Dieses EBIT ist wie im Vorjahr
    durch externe Transformationskosten für SAP S/4HANA in Höhe von 6,4 Mio. EUR
    (7,5 Mio. EUR im Q1 2025) belastet. Das Segment Pumpen erzielte ein EBIT von 8,0
    Mio. EUR gegenüber 6,9 Mio. EUR im Vorjahr. Dieses ist auf einen Ergebnisanstieg
    in den Standardmärkten zurückzuführen. Während das EBIT im Segment Armaturen mit
    -0,1 Mio. EUR nahezu konstant zum Vorjahr blieb, verringerte es sich im Segment
    KSB SupremeServ um 6,9 Mio. EUR auf 31,9 Mio. EUR.

    "Die aus 2025 bekannten Rahmenbedingungen einer schwachen Weltkonjunktur werden
    nunmehr durch den Iran-Krieg und seine vielfältigen Einflüsse auf die globale
    Wirtschaft erweitert", sagt Dr. Stephan Timmermann, Sprecher der
    KSB-Geschäftsleitung. "In der Summe ergibt sich ein erneut sehr herausforderndes
    Umfeld, in dem wir KSB auf kurze Sicht, mit Besonnenheit aber auch mit hohem
    Fokus und schneller Reaktion führen. Dabei besinnen wir uns konsequent auf
    unsere Stärken. Die Kraft der Erfahrung und der Rückblick auf den Erfolg in den
    schwierigen Jahren seit Corona geben uns die Zuversicht, dass wir auch dieses
    anspruchsvolle Jahr im Rahmen der Prognose meistern werden".

    Aktuelle Pressefotos von KSB finden Sie hier:

    https://ksbmedia.canto.global/v/press

    KSB ist ein international führender Hersteller von Pumpen und Armaturen. Der
    Konzern mit seiner Zentrale in Frankenthal ist mit eigenen
    Vertriebsgesellschaften, Fertigungsstätten und Servicebetrieben auf fünf
    Kontinenten vertreten. Der Konzern hat im Geschäftsjahr 2025 mit rund 16.800
    Mitarbeitern einen Umsatz von ca. 3 Mrd. EUR erzielt.

    Pressekontakt:

    Sonja Ayasse
    Tel + 49 6233 86-3118
    Mobil +49 151 22953838
    mailto:sonja.ayasse@ksb.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/100499/6268628
    OTS: KSB SE & Co. KGaA
    ISIN: DE0006292006
     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur KSB Aktie

    Die KSB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,01 % und einem Kurs von 948 auf Tradegate (05. Mai 2026, 10:43 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der KSB Aktie um -6,14 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,82 %.

    Die Marktkapitalisierung von KSB bezifferte sich zuletzt auf 840,51 Mio..

    KSB zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 26,50. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7100 %.




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