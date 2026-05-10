Nach Rekord-Rallye bei Chip-Aktien: Was geht jetzt bei diesen Werten?

Montag, 11. Mai: Hims & Hers

Hinter der wachstumsstarken und vor allem bei risikoaffinen Privatanlegerinnen und -anlegern beliebten US-Onlineapotheke liegt ein bislang bewegendes Jahr. Hims & Hers hatte nach der zunächst geplatzten Zusammenarbeit mit Novo Nordisk versucht, auch ohne von der FDA ausgesprochene Mangellage wieder Nachahmer-Präparate von patentgeschützten Abnehmpräparaten zu vertreiben – und hierfür gewaltigen Ärger kassiert, der auch mit hohen Kursverlusten quittiert wurde. Inzwischen haben sich die Wogen etwas geglättet, nachdem Hims & Hers und Novo Nordisk ihrer Kooperation eine zweite Chance geben und die Dänen ihre Medikamente künftig über die Plattform von Hims & Hers vertreiben werden.

Diese Deeskalation hat auch zu einer starken Erholung der Aktie beigetragen, die sich ausgehend von ihrem 52-Wochen-Tief bei 13,74 US-Dollar inzwischen mehr als verdoppeln konnte. Gegenüber dem Stand vor einem Jahr steht aber nichtsdestotrotz ein Minus von 45 Prozent zu Buche. Gleichzeitig ist die Bewertung mit einem KGVe von knapp 55 noch immer kein Schnäppchen. Punkten kann das Unternehmen bislang nur bei umsatz-, aber nicht bei gewinn- oder profitabilitätsbezogenen Kennziffern. Hier muss Hims & Hers für weiteres Aufwärtspotenzial dringend nachbessern – und wenn das zulasten der Aktienvergütungen gehen sollte, die immer stärker angewachsen sind und sich zuletzt auf 135,2 Millionen US-Dollar beliefen, was gegenüber dem Geschäftsjahr 2024 auch zu einem Schrumpfen des Cashflows geführt hat.

Für das abgelaufene Quartal erwarten Analystinnen und Analysten ein Umsatzergebnis in Höhe von 616,85 Millionen US-Dollar, was gegenüber dem Vorjahreszeitraum einem Anstieg von 5,3 Prozent entsprechen würde. Auf bereinigter Basis (Non-GAAP) soll sich der Gewinn pro Aktie auf 0,13 US-Dollar belaufen. Das allerdings wäre ein Rückgang um 7 Cent. Sollte Hims & Hers positiv überraschen können, dürfte die Aktie explosiv reagieren, denn gegenwärtig sind Leerverkäufer hier mit einem Short Interest von 31,3 Prozent vertreten.

Am Optionsmarkt wetten Händlerinnen und Händler mehrheitlich auf eine nach den Zahlen steigende Aktie. 58,6 Prozent der am kommenden Freitag verfallenden Optionskontrakte liegen auf der Call-Seite, ihnen steht ein Put-Anteil von 41,4 Prozent gegenüber. Eingepreist ist eine Kursreaktion von bis zu 16,0 Prozent. Das entspricht dem für Hims & Hers üblichen Wert, wenngleich die Kursreaktion in den vergangenen beiden Quartalen jeweils deutlich kleiner ausfiel.

Mittwoch, 13. Mai: Nebius

Die Begeisterung für KI-Werte ist nach einer bislang sehr stark verlaufenen Quartalssaison zurück, vor allem gegenüber Halbleiterwerten kennt die Euphorie der Anlegerinnen und Anleger kaum noch grenzen. Unverändert zurückhaltend ist die Stimmung jedoch gegenüber Software- und Clouddienstleistern. Auch sogenannte Neoclouds können von der guten Stimmung bislang nicht profitieren – warum hat in der vergangenen Woche Mitbewerber CoreWeave bewiesen.

Zwar ist das Umsatzwachstum hoch, doch die Profitabilität liegt noch in weiter Ferne, während der Kapazitätsausbau die Verschuldung in die Höhe treibt. Bei CoreWeave liegt die Nettoverschuldung bei 32,8 Milliarden US-Dollar, bei Nebius aufgrund hoher Cash-Reserven hingegen noch bei nur 1,2 Milliarden US-Dollar. Die langfristigen Schulden kletterten zuletzt aber auch hier rasch auf 4,1 Milliarden US-Dollar. Sollte Nebius daher wie CoreWeave trotz eines hohen Umsatzwachstums auf der Ertragsseite patzen, könnte es für die in diesem Jahr mit einem Plus von 111,5 Prozent gut gelaufene Aktie eng werden.

Von Analystinnen und Analysten wird ein Umsatzwachstum von 602,7 Prozent auf 388,57 Millionen US-Dollar erwartet. Dieser Anstieg geht zurück auf neu ans Netz gegangene Rechenzentrumskapazitäten. Gleichzeitig sollen sich die Verluste pro Aktie jedoch von -0,39 US-Dollar auf -0,78 US-Dollar verdoppelt haben. Dabei dürften auch steigende Zinskosten eine Rolle spielen, die sich bereits im letzten Quartal 61,5 Millionen US-Dollar beliefen.

Nach der schwachen Kursreaktion von CoreWeave mit zweistelligen Verlusten, haben sich die Bullen bei Nebius zurückgezogen. Call- und Put-Optionen liegen mit 49,8 und 50,2 Prozent fast gleichauf. Gerechnet werden muss mit einer Kursreaktion von bis zu 13,0 Prozent. Bislang spricht die Bilanz für Long-Wetten. In den vergangenen fünf Quartalen legte Nebius vier Mal zu.

Mittwoch, 13. Mai: Cisco

Die Begeisterung für KI-Infrastrukturwerte hat in den vergangenen 12 Monaten auch vor Cisco nicht Halt gemacht – ausgerechnet demjenigen Wert, der wie kaum ein anderer mit dem Platzen der Dotcom-Blase in Verbindung gebracht wird. Die Aktie konnte sich um knapp 62 Prozent verteuern. Investoren zeigen sich erfreut darüber, dass der Netzwerkausrüster nach einigen wachstumsschwachen Jahren eine Beschleunigung seiner Geschäfte erfährt.

Für das abgelaufene Quartal wird mit einem Umsatzwachstum von 14,15 auf 15,56 Milliarden US-Dollar gerechnet. Einen Anstieg von knapp 10 Prozent hatte es nach dem Vorjahresquartal zuletzt 2023 gegeben. Auch auf der Ertragsseite wird mit 1,04 US-Dollar je Aktie mit dem besten Gewinnergebnis seit drei Jahren gerechnet. Vor allem die Produktsparte wächst derzeit schnell. Bei Netzwerktechnik konnte sich Cisco schon im vergangenen Quartal um 21,1 Prozent steigern. Kann der Konzern jetzt nochmal eins draufsetzen, könnte die gute Stimmung in Begeisterung umschlagen – ähnlich wie bei Nokia, wo das Ende einer jahrelangen Wachstumsdelle mit dem Ende einer ebenso langen Kursflaute und einer steilen Rallye einherging.

Allerdings steht Cisco gleichzeitig auch in der Pflicht, ein gutes Zahlenwerk und einen Aussicht, der weiteres Wachstum in Aussicht stellt, vorzulegen. Der Grund hierfür ist, dass die Neubewertung der Aktie bereits sehr weit fortgeschritten ist. Mit einem KGVe 2026 von 23,2 notiert Cisco inzwischen um fast 53 Prozent über seinem Fünfjahresmittel. Auch bei anderen Kennziffern liegt gegenüber der historischen Norm inzwischen ein Aufschlag von 55 bis 60 Prozent vor. Eine Enttäuschung kann sich das Unternehmen daher nicht leisten, ohne mit signifikanten Abschlägen rechnen zu müssen.

Bei Cisco wird mehrheitlich auf steigende Kurse gewettet, der Call-Anteil der am Freitag verfallenden Optionen liegt bei 57,9 Prozent. Eine gewisse Anspannung ist jedoch zu spüren, die implizierte Kursreaktion von 7,6 Prozent liegt um 2 Prozentpunkte über dem Erwartungswert der vergangenen Quartale. Im Februar hatte Cisco außerdem mit einem Verlust von 12,3 Prozent zu kämpfen.

Donnerstag, 14. Mai: Applied Materials

Von der Euphorie gegenüber der Halbleiterbranche wurden zuletzt nicht nur Hersteller und Fertiger, sondern auch Ausrüster erfasst. Die Aktie von Applied Materials, das neben Maschinen zur Halbleiterfertigung auch chemische Lösungen anbietet, hat sich im laufenden Jahr um knapp 70 Prozent verteuert. Gegenüber dem Stand vor einem Jahr steht ein Plus von 179 Prozent zu Buche.

Mit dieser steilen Kursentwicklung hat die Geschäftsentwicklung allerdings nicht mithalten können. In den beiden vergangenen Quartalen schrumpften die Erlöse sogar. Auch das Gewinnwachstum ist weitestgehend zum Erliegen gekommen. Das hat die Bewertung der Aktie auf gefährliche Höhen aufgeblasen. Für 2026 beträgt das erwartete KGV 39,2 – ein Wert der um fast das Doppelte über der historischen Norm liegt. Bei anderen Kennzahlen ist der Aufschlag sogar noch höher. Hier ist aktuell also sehr viel Wachstum eingepreist, welches Applied Materials für eine zufriedenstellende Kursreaktion dringend in Aussicht stellen muss.

Einen ersten Anfang könnten die Zahlen zum abgelaufenen Quartal machen, für das am Markt wieder fest mit einem Wachstum gerechnet wird. Nach 7,1 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal soll Applied Materials nach Schätzung von Analystinnen und Analysten jetzt 7,68 Milliarden US-Dollar erlöst haben (+8,2 Prozent). Der bereinigte Gewinn pro Aktie soll von 2,39 um 12,1 Prozent auf 2,68 US-Dollar geklettert sein – das wäre ein neuer Höchstwert.

Trotz der guten Stimmung gegenüber Halbleiterwerten halten sich Optionshändlerinnen und -händler bei Applied Materials vor den Zahlen zurück. Call-Optionen sind mit einem Anteil von 51,4 Prozent nur knapp in der Mehrheit. Aktuell muss mit einer überdurchschnittlich großen Kursreaktion von bis zu 8,9 Prozent gerechnet werden.

Donnerstag, 14. Mai: Figma

Als Software-Titel gehört der Rivale von Adobe zu genau denjenigen Werten, welche von der erneuten KI-Begeisterung aktuell nicht profitieren. Investoren wetten darauf, dass deren Geschäftsmodelle einerseits durch agentische KI und andererseits durch neue Software-Entwicklungsmöglichkeiten disruptiert werden könnten. Gerade im Medienbearbeitungsbereich wächst außerdem die Sorge, dass KI-generierte Digitalinhalte die Branche verändern könnte, während gleichzeitig damit gerechnet werden muss, dass die Lizenzerlöse aufgrund der Umstellung von nutzer- zu volumen- beziehungsweise tokenbasierten Abrechnungsmodellen künftig geringer und schwankungsausfälliger ausfallen könnten, was die finanzielle Visibilität erschwert.

In diesem Umfeld hat sich der IPO von Figma rückblickend als Flop entpuppt. Ausgehend vom Ausgabepreis von 33,00 US-Dollar pro Aktie haben die Anteile zeitweise mehr als die Hälfte ihres Wertes verloren. In diesem Jahr steht ein Minus von 44,7 Prozent zu Buche – allerdings nachdem sich Figma zuletzt etwas von seinen Tiefs lösen konnte. Die Bewertung ist insbesondere gegenüber Mitbewerber Adobe trotzdem hoch. Das KGVe 2026 liegt bei 88,8. Das wäre irgendwie zu vertreten, wenn mit einem hohen Gewinnwachstum gerechnet würde. Genau das ist mit Blick auf das Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis von 4,44 aber nicht der Fall – als günstig gilt ein Wert von 1 oder darunter. Die gerade erst angelaufene Erholung könnte also rasch zu Ende sein, sollte Figma nicht mit einem Beat-and-Raise-Quartal überraschen und KI-Sorgen eine Absage erteilen.

Expertinnen und Experten erwarten ein Umsatzergebnis in Höhe von 316,0 Millionen US-Dollar, der bereinigte Gewinn pro Aktie soll sich auf 0,06 US-Dollar belaufen. Mit GAAP-Profitabilität ist aufgrund hoher Aktienvergütungen allerdings noch nicht zu rechnen, hier sind -0,26 US-Dollar je Anteil erwartet. Anlegerinnen und Anleger sollten daher auch den Cashflow im Blick behalten.

Am Optionsmarkt wird auf eine anhaltende Erholung gewettet, 58,1 Prozent aller am Freitag verfallenden Optionen liegen auf der Call-Seite, ihnen steht ein Put-Anteil von 41,9 Prozent gegenüber. Anlegerinnen und Anleger dürfen beziehungsweise müssen sich auf eine hohe Schwankungsbreite einstellen. Die eingepreiste Kursreaktion liegt bei 16,3 Prozent.

Weitere nennenswerte US-, China-ADR-Quartalszahlen:

* Earnings per Share / Gewinn pro Aktie (Non-GAAP, bereinigt)

** Immobilieninvestitionsfonds (REIT), daher Funds from Operations (FFO) statt EPS

Stand: Sonntag, 10. Mai, 12:10 Uhr (MESZ)

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion